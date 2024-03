Che futuro per il territorio? Piron invita i sindaci al confronto

Si tratta del primo di una serie di incontri organizzati dal candidato sindaco di Selvazzano, Claudio Piron. Comunità, identità, innovazione sociale e sviluppo sostenibile sono i quattro temi sui quali si concentreranno i tre incontri con i sindaci dei territori vicini a Selvazzano, in programma per le prossime settimane. Gli eventi sono organizzati dall’associazione Selvazzano Insieme e proprio dal candidato sindaco, Claudio Piron, che intendono coinvolgere le amministrazioni padovane in un confronto sul futuro del territorio. L’obiettivo è quello di procedere con una programmazione condivisa e lungimirante degli interventi, in un’ottica di sviluppo intelligente dei comuni.

Per questo martedì 12 Marzo alle ore 21.00, presso il entro Civico Presca in via Cristoforo Colombo,1 a Selvazzano Dentro, Davide Moro, Sindaco di Due Carrare, Katia Maccarrone, Sindaca di Camposampiero e Franco Balzi, Sindaco di Santorso, si confronteranno pubblicamente su questi temi. A moderare l’incontro sarà Alessandra Mercanzin, giornalista 7Gold TelePadova. Le introduzioni saranno affidate a Gianluca Rizzardi, Presidente di Selvazzano Insieme, mentre il candidato sindaco Claudio Piron trarrà le conclusioni della serata.