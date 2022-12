Prevenzione truffe e raggiri: l'iniziativa del Comune per gli anziani

L'Amministrazione Comunale di Trebaseleghe organizza per la cittadinanza un incontro promosso dall'Arma dei Carabinieri, sul tema della prevenzione delle truffe e dei reati contro il patrimonio. L'incontro si terrà presso la sede dell'Associazione Pensionati Trebaseleghe, inVia Don L. Sturzo, 10 e avrà inizio alle ore 15.00.

Raggiri

«Accade spesso che anziani e vittime vulnerabili cadano in truffe anche molto rilevanti», fanno notare dall'amministratore comunale. Per questo motivo è stato sollecitata questo tipo di attività. «Durante l'incontro, che sarà tenuto dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trebaseleghe, verranno quindi forniti tanti consigli pratici su come ci si può difendere da eventuali malintenzionati ed imparare a riconoscere le varie tipologie di raggiri».