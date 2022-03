A rugbisti e figli di virologi, il candidato Salim risponde con la influencer Sara Piccione

Salim tira fuori dal cilindro la candidatura della influencer, Sara Piccione. L’ex “collegiale” ha deciso quindi di scendere in politica per sostenere la candidatura di Salim El Maoued, medico di famiglia all'Arcella (e anche della influencer). Sabato 2 Aprile, alle ore 10.30 in piazzetta Gasparotto, la influencer annuncerà il ticket con Alessandro Dianin. Nella conferenza stampa Sara Piccione spiegherà il perché della sua candidatura. Sara Piccione è nota per aver partecipato alla trasmissione televisiva il “Collegio 4” su Rai 2 ormai tre anni fa, diventando poi una nota influencer e modella. Ha appena 19 anni, e frequenta l’istituto di estetica Primia di Padova. «Mi fido di Salim, è un amico. Ho accettato perché voglio rappresentare i giovanissimi nell’amministrazione» le sue parole.

Il candidato sindaco

Salim El Maoued dice di lei: «Conosco i suoi genitori da anni, Sara praticamente l’ho vista crescere. Ama da la sempre il mondo dello spettacolo, del teatro e del cinema. Allo stesso tempo è una ragazza semplice, con una buona cultura di base, con cui si discute volentieri anche di problematiche sociali e politiche. Quando le ho proposto di candidarsi ci ha pensato un po’, ne ha parlato anche con i genitori e alla fine di una lunga riflessione ha accettato il mio invito».