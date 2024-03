Salvini arriva al Centro Congressi di Padova con il suo tour sulle grandi opere

Il ministro dei Trasporti e leader della Lega arriva domani, 15 marzo, a Padova. Al Centro Congressi è atteso per il suo personale tour in cui parlerò di grandi opere. Il programma del tour “L’Italia dei sì” è di andare prima di giugno in tutte le regioni del Paese, ma in vista delle elezioni europee a molti è semmbrata solo campagna elettorale. Il giro ha già toccato diverse città, di cui molte vicine al voto. E per questo è stato anche duramente criticato dall'opposizione, che lo ha accusato di spendere soldi pubblici per i propri tornaconti elettorali. L'appuntamento è per domani alle 11 al Centro Congressi, in via Goldoni 8.

La situazione padovana

Salvini non troverà un clima tranquillo dentro la Lega padovana, dopo la fuoriuscita di diversi militanti storici ed ex amministratori, che hanno deciso di smarcarsi proprio dal "capitano". Su tutti c'è Roberto Marcato, che è uno dei pochi a non aver lasciato la Lega, ma continuamente critico nei confronti della leadership nazionale e padovana. Oltre al sindaco Giordani e autorità e civili della città ci sarà anche il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, all’evento “2023-2032 L’Italia dei sì. Progetti e grandi opere in Italia e in Veneto”. Insieme a lui anche la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti.