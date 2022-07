L'appello degli scienziati rivolto a Draghi: «Abbiamo bisogno della sua autorevolezza»

Una lettera aperta su “il Corriere della Sera” e una petizione sulla piattaforma Change.org, già sottoscritta da quasi 200 persone in poche ore: è l’appello dei neuroscienziati e dei docenti e ricercatori italiani, preoccupati dalla congiuntura e dal destino del governo di Mario Draghi, chiamato a continuare il proprio lavoro e a dare stabilità al Paese in un momento di sfide di difficile risoluzione. A lanciarle, come primo firmatario, è Maurizio Corbetta, Principal Investigator del Veneto Institute of Molecular Medicine (Vimm) oltre che Professore di Neurologia dell’Università di Padova, Direttore della Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedale Università di Padova e Direttore del Centro di Ateneo Padova Neuroscience Center, a cui si sono uniti biologi, fisici, matematici, ingegneri, psicologi, neurologi e psichiatri, oltre a una crescente schiera di cittadini comuni grazie alla piattaforma Change.Org.

Supporto

“Supporto Governo Draghi da Docenti e Ricercatori Italiani” - https://www.change.org/p/supporto-governo-draghi-da-docenti-e-ricercatori-italiani - è il titolo della petizione rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Primo Ministro Mario Draghi e ai Presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, un appello a mantenere l’unità del Governo in un momento in cui inflazione, energia, relazioni internazionali, bilancio e realizzazione del Pnrr minacciano il presente e il futuro del Paese.

Corbetta

«Ci sono momenti critici in cui i cittadini di una democrazia devono parlare e farsi sentire. Questo è uno di quei momenti - scrive Maurizio Corbetta nel testo della petizione - .Siamo un gruppo di docenti e ricercatori dell’università italiana che vogliono esprimere la propria preoccupazione per la situazione politica attuale e che richiedono con forza e determinazione che il governo del Primo Ministro Mario Draghi continui il suo lavoro. L’Italia ha bisogno a livello nazionale e internazionale di una personalità e di un governo autorevole per rappresentare e coltivare gli interessi del Paese»