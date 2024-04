Selvazzano, la candidata Giovanna Rossi punta sul sociale

Prosegue la campagna elettorale della candidata sindaco di Selvazzano, Giovanna Rossi, con attenzione particolare alle fasce più deboli: « Continuerò a battermi per dare un valido sostegno all’infanzia ed alle famiglie che si trovano sempre più sole ad affrontare le fatiche della gestione della vita quotidiana - ha commentato Giovanna Rossi – Proseguono i lavori di ampliamento del centro per l’infanzia comunale Aquilone a Caselle e non mancherà la collaborazione ed il sostegno alle scuole paritarie e parrocchiali. Ritengo fondamentale la sinergia con il CASF (Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare n.d.r.) e con la rete delle famiglie accoglienti come punti di riferimento per i nuclei in difficoltà. Voglio potenziare il Servizio Educativo Domiciliare che da anni è attivo nel nostro comune a supporto dei genitori e per contrastare e prevenire il disagio giovanile. Altro punto imprescindibile è la riattivazione e riorganizzazione del Centro per le Famiglie, con attività rivolte ai più piccoli ma soprattutto alle mamme che durante la gravidanza o nei primi mesi di vita dei figli sono spesso sole a gestire i cambiamenti che questo meraviglioso evento porta con se’». Sostenuta da Lega e Forza Italia, Rossi crefde fortemente in una sua possibile rielezione. A Selvazzano la competizione è molto aperta, i candidati sono cinque.

Il focus per la candidata Rossi non è solo l’infanzia ma anche i tanti anziani che vivono nel territorio di Selvazzano Dentro: «E’ nostra intenzione intensificare la collaborazione con i centri di aggregazione per i nostri “nonni” già esistenti nel territorio sostenendo gli irrinunciabili servizi come il trasporto sociale o il filo d’argento. Vogliamo inoltre organizzare per tutti i volontari e soci dei corsi per l'avvicinamento alle nuove tecnologie, istituendo un servizio rivolto ai nonni per dare loro assistenza e consulenza su acquisti e gestione delle nuove tecnologie e su tematiche sociosanitarie, di prevenzione e promozione della salute. L’obiettivo è contrastare solitudine ed emarginazione che spesso coinvolgono le persone della terza età che sono invece una risorsa ed un importante punto di riferimento per tutti. Oggi la parola d’ordine è aggregazione ed è questa la direzione che vogliamo seguire andando a studiare e progettare nuove iniziative e punti di incontro per giovani ed anziani in un’ottica sinergica intergenerazionale dove l’esperienza ed il vissuto dei nonni diventa patrimonio per i più giovani che, a loro volta, si mettono a disposizione in termini di aiuto, compagnia e supporto».