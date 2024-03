Selvazzano, è corsa a cinque per la poltrona di sindaco. Rossi: «C'è un lavoro da portare a termine»

Si comincia a scaldare la campagna elettorale per la corsa a sindaco a Selvazzano Dentro. Tanti i candidati in un comune dove il centro destra si presenta diviso alle prossime elezioni. Lega e Udc, infatti, appoggeranno l'ex sindaca Giovanna Rossi caduta a giugno scorso dopo la mancata approvazione in consiglio comunale del rendiconto di gestione 2022. FdI e Forza Italia invece sostengono Mariano Fuschi. Fuori dai partiti c'è la proposta civica rappresentata da Marco Destro. Per quanto riguarda invecce il centrosinistra, Ornella Sabbion giovedì 21 prossimo presenta la sua lista e poi c'è Claudio Piron, già assessore padovano alla Scuola, in quota Pd, dal 2004 al 2014 che ha già sciolto le sue riserve ed è già partito con la campagna elettorale.

Anche Giovanna Rossi, nuovamente candidata Sindaco per la città di Selvazzano Dentro con il progetto “Al Centro” è partita spedita con la sua campagna elettorale: «I cittadini di Selvazzano devono avere la piena ed ampia disponibilità di incontrare un’amministrazione che si metta al servizio di tutti e per tutti – ha commentato Giovanna Rossi – Negli ultimi mesi è mancato questo, con l’arrivo del Commissario ed il mio personale impegno sarà quello di intensificare la presenza delle istituzioni al servizio delle persone e riorganizzare gli uffici aperti alla cittadinanza al fine di renderli ancora più efficienti ed efficaci. Il primo impegno sarà quello di proseguire in un progetto già iniziato prima dello scorso luglio – prosegue l’ultimo Sindaco di Selvazzano Giovanna Rossi – Le convenzioni stipulate con altri Comuni o Enti sono linfa vitale e nuove opportunità per la nostra Città, un canale che aprirà ai nostri cittadini importanti occasioni di condivisione, scambio e supporto nel territorio». L'ex sindaca si pone degli obiettivi precisi: «Abbiamo delle eccellenze sul territorio ed il mio dovere è quello di proseguire in questo progetto iniziato già negli scorsi anni al fine di far tornare la Città che merita d’essere all’interno della Provincia di Padova. Sto già lavorando per ottimizzare ed espandere con grande entusiasmo il progetto delle reti di famiglie collegato al Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare, maggior collaborazione attiva al Consorzio Biblioteche Padovane Associate e al Distretto del Commercio. E poi la creazione del Distretto dello Sport e della Consulta delle Associazioni oltre ad altre possibili occasioni che potrebbero crearsi con gli altri amministratori locali del territorio provinciale. Un ultimo progetto che necessita di essere realizzato è la nuova Consulta di Quartiere utile a costruire un bilancio partecipativo che coinvolga direttamente i cittadini alla realizzazione di nuovi progetti del territorio e nei quartieri».