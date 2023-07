Il sindaco Mortandello: «Per il futuro dei trasporti delle terme convocare al più presto un tavolo»

Non si placa la discussione attorno il biglietto unico per incentivare la mobilità dei turisti in parte del territorio provinciale. Tra gli esclusi dall'iniziativa, il Comune di Montegrotto che è quello che sta facendosi più sentire per protestare contro questa decisione.

«Gli interventi affrettati e confusi appresi dalla stampa negli ultimi giorni - dice il sindaco Riccardo Mortandello - vanno nella direzione contraria alle necessità del destinazione turistica. Siamo convinti che solo con il confronto franco, diretto, responsabile, lungimirante degli attori protagonisti del territorio sarà possibile immaginare soluzioni di lungo periodo che evitino sprechi di risorse. Per questo, chiediamo alla Provincia di Padova di convocare al più presto un tavolo di confronto sul trasporto delle terme con tutti i comuni dell’OGD Terme e Colli Euganei, la Regione del Veneto, Busitalia, Trenitalia, Assoutententi trasporti e le categorie economiche del territorio».

«L’obiettivo - prosegue Mortandello - è individuare soluzioni che possano essere utili sia per i pendolari, sia per i turisti. Soluzioni di lungo periodo a cui arrivare attraverso una serie di step, ma crediamo sia fondamentale partire da un’analisi seria e avere un percorso definito per costruire un trasporto intermodale intelligente e funzionale, in modo da non sprecare le scarse risorse disponibili e da avere progetti pronti nel caso si presentasse la possibilità di ricevere finanziamenti a vario livello». Montegrotto Terme si rende fin d’ora disponibile ad ospitare la riunione del tavolo in una sede adeguata.