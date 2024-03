Soranzo e Donazzan lanciano Fuschi: «Faremo tornare grande Selvazzano»

«Faremo tornare grande Selvazzano», è’ la promessa di Mariano Fuschi, che sabato mattina in piazza Al Lavoratore a Tencarola ha presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco del comune padovano.

Al suo fianco Enzo Negri e Bruno Saponaro, coordinatori delle liste civiche “Selvazzano Nuova” e “Selvazzano Viva”, e i responsabili provinciali di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Enoch Soranzo e Luca Callegaro.

Presente anche l’assessore regionale Elena Donazzan, accompagnata dal capogruppo meloniano in Regione, Daniele Polato. A Selvazzano il centro destra, come proprio quello dove è candidato Callegaro, presente in veste di segretario provinciale di Forza Italia e che corre a Monselice sfidando oltre il candidato di centro sinistra anche se non soprattutto la sindaca uscente, Giorgia Bedin della Lega. A Selvazzano invece il carroccio, insieme all'Udc, candida Giovanna Rossi.

Fuschi ha iniziato il suo intervento ricordando i 10 anni passati come assessore al bilancio nelle due amministrazioni Soranzo.«È stato un periodo di grande fermento - ha detto - che ha cambiato per sempre il volto di Selvazzano: abbiamo investito circa 40 milioni, riqualificando piazze e strade e realizzando da zero nuove opere pubbliche come la palestra Mennea a San Domenico e il centro per l'Infanzia a Caselle. Poi quello spirito intraprendente è andato spegnendosi con l'ultima amministrazione. Vogliamo aprire una nuova stagione di entusiasmo e investimenti per il nostro comune. Stiamo lavorando a questo progetto insieme ai nostri esperti: i cittadini di Selvazzano, che mi chiamano ogni giorno attraverso il numero che ho messo a loro disposizione», ha detto Fuschi. . «Non servono chissà quali lauree o master universitari: per noi il più grande esperto dei problemi di Feriole è la signora, magari di una certa età, che ogni giorno rischia di farsi male inciampando sul marciapiede in condizioni pietose. O il marito che deve trovare i soldi per pagare le bollette di Etra e si chiede perché costino più dell’anno scorso, quando i camion che portano via i rifiuti quest’anno sono passati la metà delle volte. Proprio queste sono le due priorità che abbiamo individuato in base alle richieste della gente: un piano straordinario di manutenzioni di tutte le strade e i marciapiedi, oggi in condizioni inaccettabili, e una riprogettazione del sistema di raccolta rifiuti per risolvere il prima possibile gli attuali problemi». Il candidato del centro destra appare molto fiducioso: «Abbiamo un progetto di rilancio meraviglioso per Selvazzano – ha aggiunto Enoch Soranzo – una squadra ricca di esperienza e competenza, composta da persone che hanno dimostrato coi fatti quello che sanno fare, a partire dall’amico Mariano. In sei mesi realizzeremo il lavoro di due anni, per recuperare il terreno perduto: saranno riavviate le opere strategiche e riprenderemo a correre come eravamo abituati, con il lavoro, l’impegno, l’umiltà e tanto coraggio». Non si può certo dire che la campagna elettorale a Selvazzano non sia davvero cominciata.