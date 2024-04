Teleriscaldamento: a Montegrotto la prima parrocchia energeticamente autonoma e carbon free

La parrocchia San Pietro Apostolo di Montegrotto Terme alla fine del 2025 sarà probabilmente la prima parrocchia in Italia ad essere energeticamente autonoma e net zero carbon. In questi giorni la Ditta Framar sta ultimando l’installazione di 30 kW di pannelli fotovoltaici sul tetto del patronato e della canonica.

«Entro la fine dell'anno, dopo aver verificato i valori e il bilanciamento tra produzione di fotovoltaico e consumi parrocchiali, procederemo con l’installazione di batterie back up che renderanno la parrocchia completamente autonoma dalla rete elettrica nazionale», dichiara Giorgio Bassan consulente della Parrocchia e del Comune di Montegrotto Terme. «Verso la fine del 2025 il progetto definitivo di teleriscaldamento del Comune di Montegrotto Terme prevede la fornitura di riscaldamento e refrigeramento per tutti gli stabili parrocchiali: oratorio della Madonna Nera, la scuola dell'Infanzia Maria Immacolata, la canonica, il Patronato e il Duomo», spiega l'esperto e ideatore del progetto. .

L’energia in surplus generata dai pannelli fotovoltaici verrà immessa in rete e sarà condivisa nella CER che la parrocchia ha costituito con il Comune di Montegrotto Terme e l’Auser cittadino. La Comunità Energetica Resiliente sarà anche Solidale (CERS) perché i bonus che il GSE erogherà per vent’anni sull’energia condivisa serviranno per aiutare le famiglie in difficoltà energetica.In data 12 aprile 2024 è stata approvata dal Consiglio Ecofin dell’Unione Europea la direttiva “case green” che prevede per le nuove costruzioni private “emissioni zero” dal 2030, mentre per quelle pubbliche dal 2028. Per tutte le altre costruzioni è prevista la riduzione del consumo energetico del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. L’opportunità della nuova rete di teleriscaldamento offerta dalla progettualità del comune di Montegrotto Terme permetterà alla parrocchia e agli edifici pubblici di raggiungere la neutralità climatica e l’eliminazione del gas metano come fornitore di energia termica già dai primi mesi del 2026 utilizzando sia per la produzione di energia elettrica che riscaldamento e raffrescamento energie rinnovabili e carbon free.