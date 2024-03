Trasporto pubblico locale, 175 nuovi bus ecologici in arrivo nel padovano

Ad annunciare l'acquisto il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, e l'amministratore delegato di BusItalia Veneto, Gino Colella. Saranno 175 i nuovi bus ecologici che saranno utilizzati sia per il servizio urbano che extra urbano.

Un finanziamento di 76milioni di euro che permetterà l'acquisto di 112 mezzo a metano e 63 elettrici. «Un risultato non scontato, che ci permette di rinnovare completamente la flotta dei bus andando nella direzione della sostenibilità. Bisogna fare i conti con i tempi di consegna delle aziende produttrici ma già entro due anni vedremo in azione i nuovi bus», evidenzia Colella. Soddisfatto anche il presidente della Provincia, Sergio Giordani: «E' un investimento che guarda lontano, non solo all'immediato. Questi in procinto di arrivare sono mezzi che rispettano l'ambiente».

Colella ha chiarito di non poter entrare nello specifico su questioni inerenti al bilancio, solo dopo il 4 aprile si potranno sapere quelli che sono i numeri, il bilancio, dell'azienda. «Non posso parlarne per rispetto dell'organo che è predisposto per dare queste risposte, e che si riunità tra poco. Dopo quell'incontro potremo parlarne liberamente. Posso dire che non è negativo», dice tradendo un sorriso di soddisfazione. Inevitabile poi parlare anche di altri temi e di progetti. In aprile pronta a partire l'academy per formare nuovi autisti, in 54 parteciperanno. Entro quattro mesi potrebbero in servizio, quindi a settembre.

«Non è stato facile ottenere questi finanziamenti, ma davvero bisogna fare i complimenti a tutte le componenti che hanno lavorato per questo risultato che non è affatto scontato», ha evidenziato Giordani. «Il trasporto pubblico è fondamentale in ogni città, va non solo salvaguardato ma sempre migliorato. Ed è quello che stiamo facendo», ha sottolineato il presidente della Provincia. «Ciò che abbiamo fatto da quando sono arrivato qui sono tutte azioni che avvicinano al servizio pubblico. Gli investimenti sono stati davvero tanti», ha spiegato Colella.«Azioni che ci hanno fatto anche in credibilità sia rispetto agli utenti che alle istituzioni».