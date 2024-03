"Camminando si fa il cammino": a Padova un nuovo passo verso l'inclusione sociale e linguistica

La sala Conferenze di Palazzo del Monte di Pietà, presso Fondazione Cariparo stamattina era al completo. Ll'evento di presentazione del progetto "Camminando si fa il cammino", ha infatti riscosso un grande successo di pubblico e ha visto la partecipazione di persone interessate all'inclusione sociale e all'apprendimento linguistico dei cittadini stranieri residenti a Padova. I saluti ufficiali sono stati portati da Francesco Bicciato, Consigliere Generale di Fondazione Cariparo che ha sottolineato l'importanza dell’impegno della Fondazione nella lotta contro le disuguaglianze sociali.

Fondazione Cariparo abbia da subito creduto in questo progetto e alle attività proposte e portate avanti da Unica Terra, e come essa si senta partner sul campo,proprio perché da sempre impegnata in questo tipo di azioni. Ha inoltre evidenziato il tema dell'accessibilità ad internet, segnalando come, in questo momento, Fondazione Cariparo sia impegnata in campo nazionale in un progetto che mira a ridurre il digital divide.

L'assessora alle Politiche Educative e Scolastiche Cristina Piva ha portato i saluti del Sindaco e ha enfatizzato il ruolo fondamentale dell'inclusione sociale, linguistica e scolastica per promuovere la pace e la collaborazione. Ha sottolineato l'importanza di fornire gli strumenti necessari affinché le persone migranti possano contribuire positivamente alla comunità. Presenta anche l'assessora alle Politiche Sociali, Margherita Colonnello, che ha espresso affetto e stima per Unica Terra, evidenziando il coraggio dell'associazione nel promuovere l'alfabetizzazione, il confronto interculturale e il rispetto dei valori costituzionali che spingono l’Associazione a creare e mettere a disposizione strumenti utili a promuovere la cittadinanza. Ha ribadito l'importanza di superare la paura e promuovere l'integrazione sociale.

Durante l'evento, si sono susseguiti interventi di rilievo che hanno evidenziato l'importanza del progetto e delle tematiche affrontate: Francesca Maggi, Operatrice Area prima accoglienza dell’Associazione Popoli Insieme ha evidenziato l'importanza di comprendere il fenomeno migratorio a Padova e provincia, con un focus sulle necessità e le opportunità presenti. Nel Veneto, nel 2021, sono stati attivati 4000 posti di accoglienza, aumentati a 7500 nel 2023. Ha sottolineato inoltre l'incremento degli arrivi a seguito della guerra in Ucraina e del ritorno dei talebani in Afghanistan nel 2021, con un'ulteriore migrazione dal Bangladesh e dal Pakistan a causa di povertà economica e instabilità politica. Sottolinea anche il ritorno della migrazione proveniente dall'Africa sub-sahariana nel 2023, dovuta a conflitti interni. Elena Maria Duso, collaboratrice ed esperta linguistica del Centro linguistico di Ateneo dell’Università di Padova ha sottolineato l'importanza dell’apprendimento dell’italiano da parte delle persone straniere che però è spesso difficile perché i CPIA, adibiti a questo, hanno pochi posti. Il lavoro di Unica Terra è quindi importantissimo. Anche l'assistenza linguistica nello studio è un aspetto molto importante date le difficoltà nel trasferire concetti complessi come, ad esempio, l’insegnamento della matematica in italiano o della storia. Alessia Cavalera, Insegnante di italiano L2 e coordinatrice dei corsi di italiano per Unica Terra ha illustrato le diverse azioni del progetto, tra cui i corsi per adulti analfabeti, i corsi di lingua italiana A1 e A2 e la preparazione delle persone straniere alla certificazione CELI, necessaria per ottenere la carta di soggiorno o la cittadinanza.

E’ stata infine presentata la nuova piattaforma e-learning di italiano per stranieri, che sarà online entro maggio sul sito www.unicaterra.org e offrirà corsi di italiano sincroni e asincroni a prezzi accessibili. L'evento si è concluso con soddisfazione e interesse da parte dei partecipanti, confermando il valore e l'urgenza di iniziative come "Camminando si fa il cammino" per favorire l'integrazione e la crescita della comunità padovana. Come sottolinea il Presidente di Unica Terra Roberto Noventa: «l Progetto si colloca nel solco degli interventi che l’Associazione ha portato avanti nel nostro territorio fin dagli anni della sua fondazione (1989), lavorando sempre a fianco dei cittadini immigrati nella nostra città, particolarmente sensibile ai bisogni delle donne immigrate, dei minori e delle loro famiglie, in forza di una mission che ha lasciato come preziosa eredità la compianta fondatrice di Unica Terra Maria Pase, scomparsa due anni fa».