Il ministro Urso attacca Stellantis provocandola sull'Alfa Milano

Auto e nomi di luoghi, un binomio che è sempre esistito. Ci sono una serie di modelli che hanno preso nomi di città o di stati. Ad esempio nel 1957 la Ferrari lanciò sul mercato la 250 GT California, ideata proprio per essere venduta sul mercato americano e prodotta a Maranello, riproposta poi con un nuovo modello nel 2008. La Ford ha avuto nella Torino un modello di grande successo, ma era ovviamente negli States che veniva prodotta, che è poi come è stato anche nel caso della Ford Capri e della Ford Cortina. Perché questa premessa? Perché il ministro patavino Adolfo Urso ha fatto delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere a seguito del lancio della Alfa Milano. Urso ha detto e poi pure ribadito che «un’auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia».

Il ministro non ha solo dato un giudizio generico ma è invece entrato nel merito della questione, spingendosi addirittua a dichiarare che sarebbe fuorviante dare quel nome a un'auto che di fatto, di italiano, ha davvero poco, a suo parere. «Lo vieta la legge che nel 2003 ha definito l’Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore», ha detto forzando un po' la mano. Secondo il Ministro «un’auto chiamata Milano non si può produrre in Polonia e questo lo vieta la legge italiana che nel 2003 ha definito l’Italian Sounding, una legge che prevede che non bisogna dare indicazioni che inducano in errore il consumatore».

Ma la legge a cui allude con ogni probabilità Urso è stata superata dal Codice della proprietà industriale, definito da un decreto legislativo emanato nel 2005 per disciplinare in maniera organica e completa la materia e più volte aggiornato negli anni. In particolare per quel che riguarda l’Italian Sounding. E nello specifico la legge è chiara e Stellantis in questo senso non ha nulla da temere. E questo il ministro lo sa bene, rimane però la conferma di una certa distanza tra il gruppo della famiglia Elkan - Agnelli e il governo. Rimane la conferma di una certa distanza tra l'esecutivo e il gruppo industriale, che sulla questione specifica si è così espresso per voce di Carlos Tavares, Ceo di Stellantis «Sarebbe stato impossibile offrirla a meno di 30 mila euro se l’avessimo costruita in Italia», ha spiegato con molta chiarezza. «Prodotta in Italia sarebbe costata 10 mila euro in più» In Polonia nello stabilimento Stellantis di Tychy, vengono prodotte anche la Fiat 600 e la Jeep Avenger, costruite sulla stessa identica piattaforma. Che Fiat, anzi Stellantis, non abbia più interesse a produrre in Italia è ormai un fatto acclarato. E' proprio questo che il Governo contesta ogni qualvolta che può.