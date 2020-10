Venerdì 16 ottobre l'ultimo saluto a Claudio Sinigaglia, sono due gli appuntamenti fissati per rendere omaggio alla sua memoria. Alle 9 e 15 è stata fissata una prima cerimonia a Palazzo Moroni, alla presenza delle autorità cittadine. Alle 10 e 30 dello stesso giorno si svolgeranno anche i funerali, nella parrocchia di Chiesanuova. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto per i familiari. Prima consigliere comunale, poi assessore allo sport e quindi vicesindaco nella città del Santo, Sinigaglia ha ricoperto anche per dieci anni la carica di consigliere regionale.

