Via Brofferio, Ater risponde alle critiche e mostra il piano d'interventi

Sotto attacco da tutte le parti, giovedì è previsto un presidio dei comitati alle ore 11.15 davanti alla sede di Padova in via Raggio di Sole, 29, Ater risponde con una nota e il programma d'interventi nella palazzina di via Brofferio rimasta senza riscaldamento. Il caso della rottura della caldaia della palazzina di via Brofferio le critiche sono piovute da tutte le parti. Ad esempio comitati degli inquilini e gli sportelli sociali, «chiedono risposte immediate per il problema abitativo, le spese condominiali diventate insostenibili, la mancata manutenzione di alcuni blocchi di case popolari (in particolare quelle in via Brofferio-via Vivanti) dove le famiglie sono da settimane lasciate senza riscaldamento».

Ater

In merito al malfunzionamento della caldaia della palazzina Ater Brofferio-Vivanti, in provincia di Padova, l’ATER precisa quanto segue: «Il guasto alla caldaia, non preventivabile, avrebbe previsto un intervento della durata di quindici giorni di lavoro, considerata la complessità dell’impianto e le difficoltà tecniche da superarsi. Sarà invece completato in metà tempo, grazie a tre squadre di tecnici messe in campo immediatamente dalla Regione del Veneto: operatori che stanno lavorando sulle 24 ore, dal momento in cui è giunta la segnalazione della rottura della caldaia della palazzina Ater Brofferio-Vivanti, in provincia di Padova. La segnalazione del malfunzionamento di riscaldamento è pervenuta venerdì 27 gennaio, alle 20.30. Con assoluta tempestività dopo mezz’ora, alle 21.00 della medesima sera, erano già al lavoro le squadre per le prove di funzionamento dell’impianto. Da quel momento i tecnici hanno lavorato notte e giorno senza sosta sulla caldaia che, domenica scorsa, 29 gennaio, è stata sostituita con una nuova, del un valore di 90mila euro. Gli operatori stanno ora stanno terminando i lavori di collegamento, prima dell’attivazione del nuovo generatore di calore, prevista nelle prossime ore».

Caldaie

Dall'ente fanno sapere che lo sforzo profuso invece è costante e quello di via Brofferio è un caso isolato: «L’Ater di Padova gestisce la proprietà di 7300 alloggi e altri 2000 sono di proprietà dei Comuni in provincia di Padova. Le manutenzioni sugli impianti di riscaldamento vengono effettuate regolarmente, come da normativa. All’anno vengono sostituite circa 350 caldaie, quando viene stabilita, dopo attenta valutazione tecnica, la fine vita del generatore di calore». Nella fattispecie, spiegano dall'ente mostrando anche il piano d'interventi nell'immagine qui sotto, rispondono così: «Nel caso specifico non sarebbe stato possibile in alcun modo prevedere la rottura non riparabile della caldaia: si è quindi ricorso, come prassi, ad un intervento di sostituzione urgente» .