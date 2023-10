Villa Obizzi si tinge di blu e di rosa per il "BabyLoss Awareness Day"

Il Comune di Albignasego aderisce anche quest’anno alla Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile ‘BabyLoss Awareness Day’, che si celebra domenica 15 ottobre. Per l’occasione Villa Obizzi sarà illuminata di rosa e azzurro, i colori simbolo di questa iniziativa.

L'associazione "CiaoLapo" onlus da anni promuove la giornata mondiale del lutto perinatale e invita tutti i comuni ad illuminare uno dei monumenti di rosa e di azzurro con l'intento di dar voce ad un tema molto caro a tante famiglie che hanno vissuto la perdita prematura di un figlio. Un argomento tabù ma che in Italia raggiunge numeri significativi: 4 decessi tra la 28ª settimana di gestazione e il 7º giorno dopo la nascita del feto ogni 1000 nati.

«Abbiamo voluto celebrare anche quest’anno la Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile – spiega Anna Franco l’assessore alla famiglia - illuminando Villa Obizzi vogliamo accendere i riflettori sul lutto in gravidanza e dopo la nascita, sostenendo le famiglie che hanno vissuto questo dramma e cercando di fare informazione su questo tema importante ma anche molto delicato». L’obiettivo primario del ‘BabyLoss Awareness Day’ è ‘fare luce’ sul tabù della morte in gravidanza e dopo la nascita, sulle morti evitabili, sulle cure mediche e psicologiche da destinare ai genitori e ai familiari, sulla necessità di avere personale sanitario sensibile al tema in grado di sostenere le famiglie, anche semplicemente riservando loro uno spazio adeguato all'interno della struttura ospedaliera. «Perdere un figlio è in assoluto il peggior incubo di un genitore, un’esperienza devastante sotto tutti i punti di vista – conclude l’assessore – le statistiche dicono che in Italia una gravidanza su sei si interrompe spesso per cause ignote, per questo riteniamo che sia quantomeno necessario coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza sull’argomento».