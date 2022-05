La candidata sindaca di Alternativa si apre la sua sede elettorale in estrema periferia

La candidata sindaca di 'Alternativa' Chiara Zoccarato ha presentato insieme al deputato Raphael Raduzzi il punto di ascolto di via Pontevigodarzere dove incontrare tutti i cittadini. «Alla presenza di cittadini, candidati e attivisti, con Chiara Zoccarato, la nostra candidata Sindaco per Padova, abbiamo inaugurato il punto di ascolto di Alternativa - dichiara Raduzzi - un luogo che possa accogliere la voce della 'periferia', in un punto della nostra città - il nodo viario di Pontevigodarzere – che è il simbolo delle solite promesse disattese dalla politica da vent'anni. E puntualmente anche quest'anno, prima delle elezioni, sentiamole stesse promesse vane da centrodestra e centrosinistra».

Zoccarato

«Non ho scelto il centro ma un piccolo locale in periferia perché le grandezze di apparenza nascondono aridità di contatto umano e la partecipazione e l'ascolto devono essere di tutti e per tutti - spiega la candidata sindaca di Alternativa - specie per chi fatica ad usufruire dei servizi essenziali, per chi ogni giorno si trova ad avere difficoltà a spostarsi per la città, a non avere una reale alternativa all’uso dell’auto privata, ma solo tante chiacchiere, per chi vive una Padova fatta di traffico, fatica, inquinamento e talvolta degrado, e si sente abbandonato dall’amministrazione comunale. Nel punto di ascolto, sito in Via Pontevigodarzere 176, aspettiamo tutti i cittadini che vorranno essere ascoltati e che vorranno contribuire ad avere una Padova diversa e davvero a misura di cittadini».