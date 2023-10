Autobus notturni a chiamata, sale il costo del biglietto. Generazione Padova: «Sconcertati»

«Apprendiamo con sconcerto che Busitalia, Comune e Provincia aumenteranno la tariffa del biglietto del Quibus del 30%, portandolo da 1,70 euro a 2,20 euro. Una decisione che si aggiunge all’aumento del biglietto diurno scattato lo scorso giugno»: inizia così la nota di Generazione Padova.

Aggiungono dal movimento: «Generazione Padova si è sempre battuta per un trasporto pubblico più efficiente, verde e accessibile, e invece in questo caso a rimetterci sarà ancora una volta la qualità dell’aria, condizionata anche dalle scelte volte a disincentivare l’utilizzo del trasporto pubblico. Il Quibus permette inoltre di muoversi per la città in sicurezza durante le ore serali, possibilità sfumata per molti giovani che non potranno sostenere costi sempre più elevati. Generazione Padova rilancia la petizione online “Ferma l’aumento”, già messa in circolazione lo scorso maggio, al fine di chiedere a Busitalia, Comune e Provincia di tornare sulla decisione di aumentare le tariffe dei titoli di viaggio». La petizione è disponibile a questo link.