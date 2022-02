Coperture in alluminio: la giusta combinazione tra design, lavoro artigiano e funzionalità

Perché scegliere proprio l’alluminio per realizzare o ristrutturare coperture e facciate in campo edilizio? Il motivo è presto detto: tale materiale offre caratteristiche uniche, in grado di soddisfare le esigenze più diverse.

Innanzitutto, l’alluminio non ha rivali in termini di durabilità nel tempo, soprattutto perché richiede pochissima manutenzione. Inoltre, pur essendo leggero e molto flessibile, è anche resistente e robusto, senza contare che non viene intaccato da ruggine o intemperie, così come resiste in modo eccellente ai cambiamenti di temperatura e agli sbalzi caldo-freddo. L’alluminio si rivela molto duttile e malleabile e, con la giusta lavorazione, può offrire, anche a livello estetico, quel tocco di design che altri materiali non sono in grado di assicurare. Tra le sue proprietà, infine, c’è anche la sostenibilità, fondamentale in questi tempi di ecobonus nell’edilizia, perché l’alluminio è riciclabile all’infinito, senza perdita di qualità nelle generazioni successive.

Tetti e facciate in alluminio: la parola agli esperti

Insomma, l’alluminio ha tutte le carte in regola per essere il materiale più efficiente nell’approcciare interventi di ristrutturazione relativi alle coperture edilizie. Vero è che ciò non basta, perché servirà sempre e comunque qualcuno che tale materiale lo sappia trattare e sfruttare in tutte le sue infinite opportunità di utilizzo: l’alluminio si può punzonare, pressare, piegare, aggraffare, modellare, fondere e rifondere. Insomma, per utilizzarlo al meglio serve un vero esperto sul tema.

Un’azienda che, da sempre, riesce a valorizzare al meglio questo incredibile materiale nel campo delle ristrutturazioni è Prefa Italia, che da oltre 75 anni utilizza l’alluminio per realizzare prodotti innovativi e soluzioni di design eleganti e personalizzate, al servizio del rifacimento di tetti e facciate in Italia e in Europa.

Doghe, tegole, scandole, scaglie, profili e grondaie sono gli elementi che compongono i diversi sistemi di copertura per tetti e facciate realizzati da Prefa Italia. Tutti prodotti che l’azienda personalizza in termini di forme, spessori e colori a seconda delle esigenze del cliente con una maestria artigiana ineccepibile.

Vediamo, allora, come un prodotto in alluminio di Prefa Italia sia stato utilizzato in maniera eccelsa in una situazione concreta.

Il restyling delle coperture dell’hotel Première di Abano Terme

Problema principale dell’hotel Première, prima dell’intervento, era che lo stile liberty dell’imponente facciata principale non era affatto valorizzato dall’anonima copertura in tegole a doppia falda.

Il progetto, realizzato da un team di 8 installatori PREFA delle aziende F.lli Onorati e Polycoperture, insieme allo studio di progettazione Miotto, in soli tre mesi, ha visto, quindi, la creazione di una nuova copertura con volte a botte ed eleganti abbaini, che corre lungo tutto l’edificio, su una superficie di oltre 3.500 mq di coperture. La particolare forma a volta non è stata però pensata solo per soddisfare l’estetica dell’edificio, ma anche per migliorarne la stabilità strutturale: la particolare curvatura del tetto, infatti, consente ora di distribuire il peso della copertura sui lati e di sfruttare meglio le volumetrie dell’ultimo piano.

Quest’ultimo, il quarto piano, in precedenza adibito solo a semplice magazzino, proprio grazie alla nuova architettura delle volte a botte, è stato ampliato e riconfigurato, guadagnando nuove stanze.

Prodotti in alluminio Prefa Italia: belli, funzionali e garantiti 40 anni

E proprio per il rivestimento della copertura si è scelto l’alluminio, che per le sue caratteristiche di leggerezza e malleabilità, riusciva ad assecondare le forme sinuose delle volute e le pendenze delle superfici, garantendo anche una perfetta impermeabilità.

La scelta del prodotto specifico Scaglia 44 è stata invece determinata dalle sue caratteristiche peculiari:

La leggerezza e il grande formato (5 elementi coprono 1 mq), che hanno consentito un rapido montaggio e hanno dato uniformità alle ampie superfici;

La forma romboidale con linee diagonali, che dona movimento e valorizza lo stile liberty;

Il colore scuro antracite, che richiama l’architettura francese e offre un piacevole contrasto con le facciate bianche;

La garanzia di 40 anni sulla verniciatura e contro i rischi di ruggine, rottura e congelamento.

Alla Scaglia 44 è stato associato, poi, un ulteriore prodotto Prefa Italia, il nastro Prefalz, che, nella stessa colorazione, riveste gli abbaini e fa da raccordo tra copertura e facciate, mantenendo ottimale l’impermeabilizzazione di tutti i punti di giunzione.

Artigianalità e fiducia: un’azienda che copre il cliente di attenzioni

Insomma, l’alluminio ha offerto il giusto mix di estetica e funzionalità in diversi momenti del progetto, dalla progettazione alla realizzazione, fino alla messa in posa, regalando all’hotel Première un cambio d’abito finalmente degno del suo nome e delle sue 5 stelle.

Certo, da Prefa Italia non ci aspettavamo niente di meno, perché, da sempre fonda il suo lavoro su precise prerogative: l’esperienza artigiana nell’esecuzione dell’intervento, applicata alla funzionalità del prodotto specifico, il saper adattare il materiale al gusto esclusivo e personale del cliente e la creazione di uno stretto e proficuo rapporto di fiducia e correttezza con questo.

Per la cura e la passione con cui hanno seguito questo progetto, Matteo Fedrici, Area Manager e consulente tecnico per Prefa Italia, ringrazia l’ing Francesco Miotto e gli Installatori Flavio, Emanuele, Riccardo, Franco e tutti i collaboratori. "In ogni singolo lavoro fatto su questa copertura, hanno dimostrato che la vera forza sta in una mano sapiente".