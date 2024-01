Tecnologia, efficienza e sicurezza: i pilastri di un’azienda

In un mondo in costante evoluzione, dove la tecnologia avanza a passi da gigante e la sostenibilità diventa sempre più cruciale, esistono imprese chiave nel settore dell’ingegneria: è il caso di Tekna, impresa specializzata in servizi di ingegneria.

L’azienda ha sede a Camin e conta su 25 dipendenti, operando su tutto il territorio nazionale.

Da 30 anni, infatti, Tekna progetta impianti tecnologici per il settore elettrotecnico (dall’illuminazione per edifici ad uso sia civile che industriale ai sistemi di antintrusione e sorveglianza, rilevazione fumi e incendi, sino agli impianti fotovoltaici) e termotecnico (riscaldamento, climatizzazione, sistemi idrico-sanitari, solare termico). Non solo, l’azienda offre consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché consulenza e progettazione antincendio e in materia ambientale, aiutando le imprese a rispettare le normative in continua evoluzione e a essere più performanti e competitive sul mercato.

General Contractor nell’edilizia

Nel mondo frenetico di oggi essere all’avanguardia significa proiettarsi verso il futuro. Tekna si pone come pioniere offrendo ai propri partner una visione progettuale completa e proponendosi inoltre come General Contractor per la realizzazione di edifici industriali e commerciali.

In questo modo tutti i processi di costruzione vengono ottimizzati, compresi tempi e costi. Grazie alla formula del General Contractor il cliente non dovrà barcamenarsi alla ricerca di differenti figure professionali, ma sarà principalmente Tekna a occuparsi di ogni aspetto, garantendo il rispetto di tutte le scadenze, tecniche e burocratiche.

Attenzione all’ambiente

Un altro elemento fondamentale è la sostenibilità ambientale, tema sempre più attuale e impattante per le aziende. Anche in questo settore Tekna risponde presente, offrendo consulenze e gestione diretta delle principali problematiche: dai rifiuti alle emissioni in atmosfera, dagli scarichi idrici all’amianto, occupandosi di analisi, indagini, pratiche di autorizzazione e sistemi di gestione ambientale.