Alessandria Padova, è sfida anche tra Sindaci

Oggi è il giorno, comunque vada. Alle 18 allo stadio Moccagatta di Alessandria si decide quale sarà l'ultima squadra a guadagnarsi la promozione in Serie B.

Sindaci

Il Sindaco Sergio Giordani, accompagnato dall'assessore allo sport Diego Bonavina, sarà allo stadio Moccagatta per assistere alla finale Play Off e sostenere il Padova. L'ex presidente che ha portato per l'ultima volta i biancoscudati in serie A, ora primo cittadino, Sergio Giordani, troverà il collega Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di Alessandria. «La grande speranza - ha dichiarato il sindaco piemontese a poche ore dalla partita - è l'agognata meta della Serie B. Oggi è un giorno importante per Alessandria, per la sua grande e antica tradizione calcistica e per tutti noi tifosi della nostra gloriosa squadra».

Tifo

I biancoscudati di Andrea Mandorlini hanno chiuso la stagione regolare del girone B con 79 punti, a pari merito con il Perugia che però grazie agli scontri diretti hanno raggiunto la promozione diretta. I grigi di Moreno Longo, invece, hanno concluso la stagione il girone A al secondo posto con 68 punti, dietro al Como (75 punti) . Il match delle 18.00 al Moccagatta è quindi l'ultimo atto di una lunghissima stagione e sarà trasmesso da RaiSport e ElevenSport. Mandorlini recupera Chiricò, Saber e Ronaldo. Nelle conferenze di vigilia i due allenatori non si sono troppo sbottonati, difficile quindi fare previsioni. Di certo, nonostante la ridotta affluenza di pubblico, ci sarà un clima molto caldo. Tra i mille presenti anche un centinaio di tifosi biancoscudati.

Storia

Nei 30 precedenti ufficiali al Moccagatta il bilancio è di 17 vittorie per i grigi padroni di casa. L’ultima volta che è accaduto è stato nel campionato di serie c1, allora si chiamava così, del 1978/79. Nove i pareggi e 4 i successi dei biancosudati, l’ultimo nello 0 - 2 del campionato di serie C1 1981/82. Ma la storia ci dice che Alessandria e Padova si sono sfidate anche nella massima serie. Dal 1929/30 al 1958/59 con tre successi per l’Alessandria, due pareggi e una vittoria per i biancoscudati.