Alia Aduna Padova Women, si avvicina il ritorno in campo

Domenica 13 febbraio si gioca, con Giorgione ospite al PalAntenore della ripresa. La Federvolley nazionale ha infatti confermato con una nota che lo stop dei campionati (anche di serie B) dovuto alla situazione epidemiologica è confermato fino al prossimo 6 febbraio.

Allenamenti

Da lunedì 7 si potrà tornare anche a giocare, mentre gli allenamenti sono già consentiti. «Ci stiamo allenando a pieno regime – spiega Lorenzo Amaducci, coach dell’Alia Aduna Padova Women – Chi ha potuto ha sempre continuato la preparazione, quindi non ci siamo mai davvero fermati, anche se sicuramente ci manca il ritmo gara e la routine di campionato. Il morale però è buono e abbiamo tutti voglia di giocare: non aspettiamo altro».

Sottorete

L’Alia Aduna Padova Women è una delle poche squadre ad aver giocato nel 2022, disputano sabato 8 gennaio la sfida valida per l’ultima giornata di andata con Noventa Vicentina (vittoria 3-1 per la squadra berica). Anche per le ragazze di Amaducci ci sarà comunque oltre un mese di stop prima di tornare in campo domenica 13 febbraio per la quinta di ritorno al PalAntenore alle 18 con il Duetti Giorgione. Le quattro giornate saltate saranno recuperate a fine campionato.

«A parte il lungo stop non cambia molto – commenta ancora Amaducci – Speriamo che non ci siano altri stop strada facendo. Noi torniamo in campo affrontando una squadra molto forte, una delle più attrezzate del campionato, ma giocheremo in casa. Il nostro obiettivo in questa seconda metà di stagione è quello di puntare sempre a fare punti in casa, da noi nessuno deve avere vita facile».