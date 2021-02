Aduna Volley, Celegato: «A Noventa per giocarcela, "impossibile" non esiste»

Alia Aduna Padova l’ha dimostrato la scorsa settimana, riacciuffando per i capelli un derby che sembrava ormai perso, ma questa volta l’asticella è fissata ben più in alto

Tentare l’impossibile, anche perché, in fondo, l’impossibile non esiste nella pallavolo. Alia Aduna Padova l’ha dimostrato la scorsa settimana, riacciuffando per i capelli un derby che sembrava ormai perso, ma questa volta l’asticella è fissata ben più in alto: sabato 20 febbraio (ore 20.30, diretta streaming gratuita sulla pagina Facebook di Aduna) le ragazze di Annalisa De Felip sfideranno in trasferta la capolista Ipag-Acqua Brevetti Noventa.

Rullino di marcia

Nove punti su nove conquistati fin qui e un solo set concesso alle avversarie: la compagine guidata da Luca Zanon sta cannibalizzando questo primo mini-girone e francamente c’erano pochi dubbi a riguardo. Il tasso tecnico delle vicentine è da fuori categoria, in ogni reparto: l’etoile è la schiacciatrice Gomiero, che qualche anno fa ha calcato perfino il palcoscenico della Champions League, ma insieme a lei ci sono anche le varie Pastorello, Zanguio, De Toffoli, Morgia e altre ancora. Tante punte di diamante che fanno di Noventa la squadra da battere, ma forse non una squadra imbattile. Così perlomeno la vede Giorgia Celegato, centrale di Alia Aduna: «Noventa parte senza dubbio favorita ma noi proveremo comunque a sfruttare i loro punti deboli. La parola impossibile non esiste nel nostro vocabolario: sarà sicuramente difficile ma dopo la prestazione di sabato siamo molto più consapevoli del nostro potenziale».