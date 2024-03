Dal sogno A1 a una B1 di livello: Marco Sinibaldi è il nuovo allenatore dell’AltaFratte Padova

Nonostante la delusione per la retrocessione matematica maturata nell’ultimo incontro di domenica scorsa, la Nuvolí AltaFratte Padova guarda al futuro con entusiasmo e determinazione. La società è lieta di annunciare il primo e fondamentale passo per la costruzione delle prossime stagioni: Coach Marco Sinibaldi. Nativo di Colleferro, classe 1988, Sinibaldi, con esperienza consolidata nella Serie A e con un curriculum di assoluto rilievo,

2013-2016: Olbia (B1 e A2, assistente allenatore)

2017-2021: Chieri (A2 e A1, assistente e primo allenatore)

2022: Montecchio (A2, primo allenatore)

2023: Itas Trentino (A1, primo allenatore)

Sarà la futura guida del team di Santa Giustina in Colle per continuare a giocare un ruolo da protagonista nel panorama della pallavolo nazionale. AltaFratte ringrazia coach Vincenzo Rondinelli, che condurrà la squadra sino al termine della stagione, per la competenza e professionalità che ha contraddistinto la collaborazione con la Società in questo triennio sia nella direzione della prima squadra che nel contributo organizzativo al settore giovanile.