Rubano orgogliosa come non mai di Allegra Toffanin: per lei una stagione a dir poco esaltante

Un nome che è tutto un programma. Allegra Toffanin sa da diverso tempo come trasmettere la felicità per lo sport che ama, la pallavolo, e se ne è avuta una conferma ulteriore nel corso dell’ultimo weekend pre-pasquale. La giocatrice classe 1997, nata a Cittadella e originaria di Rubano, ha vissuto un sabato speciale in quel di Campobasso, conquistando la Coppa Italia di B2 con la propria squadra, la Pallavolo Alsenese. Non solo, Allegra è stata giudicata miglior libero della manifestazione, ricevendo il meritato premio che non ha fatto altro che impreziosire la giornata.

Chi la conosce bene non sarà rimasto stupito dalle splendide prestazioni di cui si è resa protagonista. Il 3-1 in rimonta contro Terracina e il 3-0 in finale con Bisceglie hanno convinto anche i più scettici, tra i liberi presenti in Molise nella due giorni di Coppa non c’è stata proprio competizione. La sfrenata passione per il volley di Allegra Toffanin è cominciata quando aveva appena 10 anni, con le prime esperienze con la maglia del Volley Eagles, prima di approdare al Sarmeola fino all’Under 13.

Il Pool Patavium di Limena le ha permesso invece di affrontare altre fondamentali tappe di crescita (fino all’Under 18), senza dimenticare l’approdo all’US Torri, società vicentina specializzata nella scoperta di talenti in erba. Proprio con quest’ultima formazione ha debuttato in Serie B2, facendosi poi notare dall’Alta Fratte, club di Santa Giustina in Colle in cui ha contribuito alla scalata verso la B1. Con l’Anthea Vicenza ha assaporato la gioia del salto in A2, mentre dalla stagione 2021-2022 è una delle colonne portanti dell’Alsenese.

Nel Piacentino ha dimostrato quanto vale, tanto è vero che oltre alla Coppa Italia, la squadra è in corsa per la promozione. Allegra merita di tornare nuovamente in B1, ma si può azzardare senza problemi che non sfigurerebbe affatto in Serie A2. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma intanto il libero padovano si sta ritagliando soddisfazioni non da poco.