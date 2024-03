Anna Bardaro è molto più di un semplice rincalzo: in Champions l’ennesima conferma

Una partita pazzesca: non ci sono altre parole per descrivere la gara di andata delle Semifinali di CEV Champions League tra A. Carraro Imoco Conegliano e Eczacibasi Dynavit Istanbul. Nella bolgia del PalaVerde, sold-out per l’occasione, le Pantere hanno subìto l’aggressività in attacco della formazione turca, e specialmente di Boskovic, per i primi due set. Sotto 2-0, Santarelli cambia le carte in tavola e manda in crisi l’Eczacibasi: arrivati al tie-break, Conegliano va di nuovo sotto sino al cambio campo e, in svantaggio 8-10, ritorna a graffiare, sino al definitivo 18-16 proprio in favore delle gialloblù.

Tra le grandi protagoniste c’è una giovane pallavolista originaria di Cittadella di cui si tende a parlare troppo poco, Anna Bardaro. Tecnicamente va considerata come la vice-De Gennaro nel ruolo di libero, ma Santarelli le sta regalando grande spazio quando c’è bisogno di rafforzare la difesa. Proprio come avvenuto ieri, con Anna che è entrata in ogni set con una maturità che non farebbe mai pensare a una ragazza che deve ancora compiere 19 anni.

È una classe 2005 dal futuro che sembra già scritto, la calma olimpica che sfoggia ogni volta è davvero invidiabile e potrebbe fare la fortuna delle Nazionali del futuro (chissà che Velasco non ci abbia già fatto un pensierino). Proprio Monica De Gennaro l’ha letteralmente incoronata due settimane fa con queste dichiarazioni: “Ci sono tante ragazze giovani molto forti nel ruolo di libero in Italia, abbiamo giocatrici che sono certa diventeranno importanti. Qui da noi ad esempio c’è Anna Bardaro, che con le nazionali giovanili ha fatto benissimo e sta crescendo bene”.

Dal canto suo, la stessa 18enne è stata pacata ma decisa nella sua intervista post Conegliano-Eczacibasi: “Sono felice per come è andata, abbiamo dimostrato che non molliamo mai. Abbiamo reagito dopo i primi due set, mi fa piacere di aver potuto dare una mano, è stato bellissimo. Il pubblico è una giocatrice in più, ci aiuta sempre nei momenti di difficoltà e l’abbiamo visto stasera con il suo caloroso supporto. Sabato ci sarà un’altra partita fondamentale per la nostra regular season, puntiamo a vincere tutto e vi aspettiamo al PalaVerde”.