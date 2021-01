Basket: Antenore Energia supera Monfalcone e conquista la seconda vittoria stagionale

Secondo successo stagionale in campionato per l’Antenore Energia Padova che grazie ad una super gara di Ivan Morgillo (22 punti e 10 rimbalzi) ha la meglio su Monfalcone e si porta a 4 punti in classifica. Una vittoria 69-62 figlia di un’ottima prova corale in cui Virtus ha quasi sempre condotto il risultato e in cui nel finale è riuscita a creare lo strappo decisivo che è valso i due punti. La gara è stata equilibrata: il primo tempo si è chiuso 38-32 con l’Antenore Energia che trova buona efficacia dal perimetro nel primo quarto, mentre nel secondo vive delle folate di De Nicolao e della grande produzione offensiva di Morgillo.

Il finale

Nella ripresa la buona partenza neroverde viene annullata da un rientro dei friulani che al 5’ del terzo periodo impattano sul 48-48. In soccorso della Virtus arriva anche la fortuna con la tripla di Bocconcelli che si insacca a fil di cronometro dopo aver ballato indecisa sul ferro. Poi a certificare la superiorità neroverde arriva anche la bomba di Schiavon per l’allungo che porta il risultato sul 58-50 a fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo Monfalcone però si rifà pericolosamente viva prima infilando un break di sei punti e poi arrivando a toccare anche il -2. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa però un Morgillo travolgente che in collaborazione con Bianconi rinsalda il vantaggio, Virtus ritrova margine e serra le fila in difesa fino al 69-62 finale.

Tabellino

ANTENORE ENERGIA 69 – MONFALCONE 62

ANTENORE ENERGIA De Nicolao 2 (0/2, 0/0), Rizzi 2 (1/1, 0/1), Schiavon 10 (2/2, 2/5), Bianconi 10 (5/6, 0/3), Morgillo 22 (6/6, 1/3), Barbon 6 (0/0, 2/3), Bocconcelli 13 (5/6, 1/5), Pellicano 2 (1/3, 0/2), Marangon All. Rubini

MONFALCONE Murabito 14 (5/6, 1/4) , Bacchin 10 (4/5, 0/1), Casagrande 14 (3/4, 2/7), Tossut 3 (0/0, 1/2), A.Schina, Macaro 1 (0/0, 0/0), Candotto, M.Schina 2 (1/2, 0/1), Misavljevic 1 (0/0, 0/1), Gobbato 10 (4/6, 0/2), Medizza 4 (1/3, 0/0), Cautiero All. Praticò

Arbitri: Bonetti di Ferrara e Ugolini di Forlì (FC)

Note: parziali: 18-17, 20-15, 20-18, 11-12, tiri da due: Virtus 20/29 – Monfalcone 18/33, tiri da tre: 6/24 - 5/19, tiri liberi: 11/18 – 11/16, assist: 24-15, rimbalzi: 28-35