Weekend al Palaindoor di Padova e a Noventa Padovana: tutti gli appuntamenti del fine settimana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Riceviamo e pubblichiamo:

"Nel fine settimana doppia passerella al Palaindoor con una partecipazione record (oltre 2.200 iscritti), mentre a Noventa Padovana va in scena la prima prova del campionato di società di cross.

L’atletica veneta torna in pista

In pista e nel fango, perché il primo weekend agonistico della stagione 2024 proporrà gare al Palaindoor di Padova e sui prati di Noventa Padovana, dov’è atteso il debutto dei campionati regionali di cross.

Palaindoor di Padova

Al Palaindoor, tra sabato 13 (inizio anticipato alle 11.15) e domenica 14 gennaio (dalle 9.30), sono attesi in pista e in pedana oltre 2.200 atleti. Una partecipazione da record nel weekend che, dopo il prologo della Pole Vault Convention del 5 gennaio, segna l’inizio dell’undicesimo anno di attività sull’anello coperto della Città del Santo. Annunciata l’azzurra Anna Polinari (Carabinieri), l’anno scorso finalista con la 4x400 ai Mondiali di Budapest, attesa da un esercizio di velocità nei 60. L’allieva Elisa Valensin (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) dopo l’8”35 siglato domenica scorsa ad Ancona nei 60 ostacoli, torna in pista per correre i 200, gara in cui nel 2023 è stata finalista agli Europei under 20. Tra le iscritte anche Arianna Battistella (Carabinieri) nel lungo e Giulia Aprile (Esercito) negli 800. In campo maschile nuova uscita nei 60 (dopo il 6”85 di Ancona) per Alessio Faggin (Fiamme Oro), tornato in pista dopo quasi un anno di assenza dopo essersi rivelato da junior, nel 2022, quando corse i 100 in 10”25. Nello sprint, atteso anche l’azzurro Andrea Federici (Atl. Biotekna Marcon). Mentre Joao Bussotti (Esercito) sfiderà lo sloveno Jan Vukovic (1’46”80) negli 800. Al Palaindoor si gareggerà per tutto l’inverno sino al 10 marzo e non mancherà una rassegna tricolore, l’ormai tradizionale appuntamento con i campionati italiani under 23 di prove multiple (2-3 marzo).

PROGRAMMA ORARIO (AGGIORNAMENTO 12/1): SABATO | DOMENICA

Noventa Padovana (Padova)

Noventa Padovana (Padova), con organizzazione curata dall’Atletica Riviera del Brenta, terrà a battesimo la stagione della corsa campestre con una manifestazione, il Dogi’s Cross, che domenica 14 gennaio farà la sua prima apparizione nel calendario regionale. La manifestazione sarà valida come tappa inaugurale dei tre campionati veneti di società – assoluto, promozionale e master – e coinvolgerà un migliaio di atleti di tutte le categorie. Si correrà nel Parco ex Fornace, in via Noventana. Ad aprire la mattinata di gare, alle 9.15, saranno i master. Seguirà il settore promozionale e, in chiusura, il settore assoluto. Ben sei le campestri regionali previste in Veneto nella stagione 2024. Dopo Noventa Padovana, il calendario regionale proporrà gli appuntamenti di Vittorio Veneto (21 gennaio), Galliera Veneta (4 febbraio), Farra di Soligo (11 febbraio), Borgo Valbelluna (18 febbraio) e Grumolo delle Abbadesse (25 febbraio). PROGRAMMA ORARIO

Info web

https://www.facebook.com/FidalVeneto

https://veneto.fidal.it/

https://www.instagram.com/fidalveneto/"