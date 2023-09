Il Cus Padova cresce ancora: superata quota 5.500 tesserati

È ripartita una nuova stagione agonistica per il Cus Padova: l’avvio ufficiale è andato in scena venerdì 15 settembre agli impianti di via Corrado, dove oltre alla consueta festa di inizio annata è stata inaugurata la rinnovata Club House, aperta a tutti.

La festa, che è andata avanti per tutta la sera a ritmo di musica e ha coinvolto centinaia di atleti e studenti, ha certificato i numeri in costante crescita del Centro Sportivo Universitario padovano. Anche nell’ultima annata sono aumentati i tesserati del Cus Padova, sia per quanto riguarda il settore agonistico sia dal lato studentesco, raggiungendo quota 5.527 (+16% rispetto all’anno precedente). «Ci approcciamo alla nuova stagione con grande fiducia ed entusiasmo», le parole del presidente del Cus Padova, Francesco Uguagliati. «L’aumento dei tesserati rappresenta una grande soddisfazione e uno stimolo a migliorare sempre di più. Siamo molto contenti di poter lanciare anche la nuova club house di via Corrado. Siamo sicuri che potrà rispondere nel modo giusto a tutte le esigenze degli atleti e degli studenti che frequenteranno il nostro impianto. C’è grande curiosità anche per l’avvio della stagione agonistica che ci vedrà competere in 14 discipline e con tante squadre di livello». Tra queste il fiore all’occhiello è rappresentato dalla rinnovata e ambiziosa formazione di basket femminile in Serie B: «Quest’anno segnerà anche l’esordio della nuova formazione di basket femminile allestita in collaborazione con Umana e Reyer, alla quale teniamo particolarmente perché (così come per la formazione maschile e per le squadre di volley) sarà composta unicamente da studentesse dell’Università di Padova». Grandi novità anche per quanto riguarda la proposta offerta ai più giovani: «Stiamo cercando di venire incontro sempre di più alle famiglie, in un periodo in cui molti ragazzi abbandonano l’attività sportiva anche a causa di difficoltà organizzative. Per questo siamo felici di poter offrire, grazie alla collaborazione con Fondazione SIT e Bottega dei Ragazzi, il servizio di doposcuola SIT Move».