Banca Annia in casa con l’ultima della classe

Dopo la vittoria esterna con Noventa Vicentina la Banca Annia Padova Women torna a PalAntenore per ospitare il Volley Academy domenica alle 18. La squadra della Valtellina è al momento ultima in classifica con tre punti e De Bortoli e compagne puntano a proseguire il loro buon momento iniziato nella seconda giornata del girone di ritorno. Da allora per la squadra di Lorenzo Amaducci infatti sono arrivate cinque vittorie e due sconfitte, con la prima e la terza in classifica.

Con il Volley Academy l’obiettivo è quindi quello di non farsi distrarre e allungare la striscia: «Sarà una partita da affrontare con concentrazione – sottolinea Amducci – Si tratta sicuramente di una gara che dobbiamo puntare a vincere, soprattutto giocando in casa, ma in cui dovremo giocare con attenzione. Per noi è importante proseguire nel percorso iniziato nel girone di ritorno come qualità di gioco e livello di prestazione».

Le giovani valtellinesi sono una squadra con cui bisognerà giocare con particolare pazienza: «Loro hanno una buona linea di ricezione – prosegue il tecnico della Banca Annia – Non sarà necessario forzare, in particolare la battuta, ma bisognerà giocarsela senza regalare punti, restando con la testa sulla partita».

Domenica 14 aprile 2024 alle 18 – PalAntenore, piazzale Azzurri d’Italia

BANCA ANNIA PADOVA WOMEN-VOLLEY ACADEMY V&V

Classifica: Giorgione 52, Fantini Folcieri 43, Volano 39, Vicenza 38, Crema 33, Arena 31, Ripalta 27, Banca Annia 25, Imoco 24, Peschiera 23, Noventa 22, Clodia 18, Volley Academy 3. Fantini Folcieri, Arena, Banca Annia, Peschiera e Clodia una partita in più.