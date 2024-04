Banca Annia, i tre punti arrivano in scioltezza

Non sbaglia la Banca Annia Padova Women che in casa con il Volley Academy conquista i tre punti con un rotondo 3-0. La squadra di Lorenzo Amaducci, che dà spazio a tutte, tiene sotto controllo la partita dettando il suo ritmo. A fine gara ci sono 14 punti di Gherardi e quattro muri vincenti di Fregonese per le padovane, che firmano anche sette ace e otto muri punto di squadra. Unica nota stonata per la Banca Annia l’uscita per un problema fisico di Rizzieri nel corso del terzo set. «Oggi era importante tenere il ritmo, non avevamo scuse – commenta Vittoria Gherardi – Per la classifica ci servivano i tre punti e quindi dovevamo giocare ogni palla con la massima concentrazione. Siamo riusciti a farlo, anche se abbiamo preso un po’ di paura per Emma (Rizzieri). Adesso ci aspettano partite difficili e avere il turno di riposo non aiuta».

La Banca Annia parte bene nel primo set (ace di Rizzieri per il 5-1), poi però commette qualche errore che permette al Volley Academy di tornare sotto (5-5). De Bortoli e compagne non perdono la concentrazione, riprendono vantaggio con un muro di Rizzieri (13-9) e poi allungano con due attacchi consecutivi della capitana (18-11). Nel finale un muro di Biondi (23-14) tiene a distanza le avversarie e poi l’ace di Romano chiude i conti (25-14).

Un paio di errori padovani consento al Volley Academy di iniziare davanti il secondo set (3-2), ma la Banca Annia recupera con De Bortoli (8-5). Un ace di Dainese e un muro di Biondi consentono di allungare ulteriormente fino al 15-9 firmato Gherardi. Nel finale ancora Gherardi con l’ace del 22-13 mette al sicuro il set che si chiude sul 25-15.

Academy avanti 2-0 anche nel terzo set, con Nalin che riporta avanti la Banca Annia (5-4) e due attacchi di Biondi per il 10-7. L’ace ancora di Nalin vale 13-8, ma nell’azione successiva si infortunia Rizzieri nelle fila Aduna, con la giovane Aurora Busatto che entra in regia per Amaducci. Le padrone di casa non perdono la concentrazione e allungano ancora con Dainese, Gherdardi e un muro di Fregonese (22-14). La partita si chiude poi con l’attacco di Dainese (25-14). «L’aspetto negativo di oggi è sicuramente il problema di Emma, che non sembra gravissimo ma che sarà valutato domani (lunedì) – spiega Lorenzo Amaducci – Per il resto una buona partita, in cui siamo riusciti anche a far riposare alcune giocatrici. Un plauso alle atlete che giocano meno, che si sono fatte trovare pronte giocando tutte le loro partita. Adesso ci aspettano solo partite decisive, a partire da quella con Ripalta che ha un puntomeno di noi ma ha già riposato».

BANCA ANNIA PADOVA WOMEN-VOLLEY ACADEMY V&V

ADUNA: Rizzieri 6, Fregonese 5, Gazzerro (L), Calia ne, Cavalera (L), Biondi 9, Nalin 3, De Bortoli 8, Romano 1, M’Bra ne, Comotti 1, Gherardi 14, Dainese 6, Busatto. All. Amaducci.

ACADEMY: Bertasi 7, Milani 5, Ghia ne, Gambarotto, Ferronato ne, Manni, Pratissoli 3, Foscari 1, Moreschi (L), Merler 5, Galatan, Cerutti. All. Iosi.

Arbitri: Bertossa di Monfalcone e Cadamuro di Pordenone.

Parziali: 25-14 (22’), 25-15 (22’), 25-14 (26’).

Note. Aduna: battute punto 7, sbagliate 8, muri punto 8, errori 19, 45% ric, 39% att. Academy: bp 3, bs 4, mp 8, err 22, 49% ric, 15% att.