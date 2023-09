Azzurra Due Carrare, mister Sandon: «3 punti vitali, bella iniezione di fiducia e autostima»

Dopo un avvio nel Trofeo Veneto decisamente stentato della sua Azzurra Due Carrare, all'esordio in campionato mister Diego Sandon trova i tre punti sul sintetico di Villafranca contro la squadra di Guerra. «Abbiamo giocato con un caldo torrido e su una superficie sintetica che lo rendeva ancora più soffocante – le parole dell’allenatore biancazzurro – Avevamo di fronte una squadra molto forte, che in coppa aveva sempre vinto e che anche ieri ha dimostrato di essere organizzata e molto ben allenata. Nei primi venticinque minuti siamo andati in grossa difficoltà, perché ci hanno schiacciato nella nostra metà campo fino al gol del vantaggio. Poi siamo stati bravi a mettere la testa fuori e a trovare il pareggio alla prima occasione, con quel giusto rigore e con la conseguente espulsione del loro difensore. Sull’1-1 siamo stati ordinati e non abbiamo corso grossi rischi, trovando il 2-1 nella ripresa con il secondo rigore di giornata. Credo che sulle decisioni arbitrali non ci sia nulla da dire, entrambi i penalty erano netti: senza le due espulsioni sarebbe stata ovviamente un’altra partita, ma il calcio è anche questo e bisogna essere bravi a sfruttare le situazioni e ciò che riesci a costruire. La Villafranchese, anche in nove uomini, ha sempre continuato a giocare e sono certo che lotterà per i primi posti fino alla fine. Per noi sono tre punti vitali: un’enorme boccata di ossigeno e una bella iniezione di fiducia e autostima. Ora testa al Rovigo, altro banco di prova estremamente complicato».