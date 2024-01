Il Padova mette le ali con Valente, domani mattina la firma del giocatore

Tutto è bene quel che finisce bene? Dopo ore di stallo, finalmente il quinto e tanto sospirato acquisto del mercato invernale del Padova sempre stia andando a buon fine. Nicola Valente sarà un nuovo giocatore a disposizione di mister Torrente a partire dalla mattinata di giovedì 1 febbraio.

Nel pomeriggio odierno il calciatore veronese si è allenato per l'ultima volta in terra siciliana e al termine della seduta ha salutato Corini, lo staff e tutti i suoi compagni. Per il nativo di Zevio è pronto un contratto sino al 30 giugno 2026 con il Padova.

Ala destra di spiccate doti atletiche, negli ultimi anni Valente si è riciclato come esterno a tutta fascia o addirittura mezzala, raccogliendo in Sicilia 119 presenze con 17 reti e 24 assist. Duttilità che potrebbe fare molto comodo a Torrente, da sempre alla ricerca di un profilo in grado di far saltare il banco nelle zone laterali del campo.

Con Valente si completerebbe un mercato a 5 stelle per Mirabelli, che in attesa dell'ufficialità dell’ala rosanero, ha già portato all’ombra del Santo il fantasista Tordini, il regista Crisetig, la punta di grossa stazza Zamparo e il multiuso difensivo Faedo.