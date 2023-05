Calciomercato, Promozione: poker di conferme per il Monselice di Antonioli

Inizia a prendere forma il Monselice 2023-2024. A poco meno di due settimane dal vittorioso playoff con la Villafranchese, il direttore sportivo Loverro firma un poker di riconferme sulle quali ripartire in vista della prossima stagione. Un giocatore per reparto, come prassi vuole in questi casi. In difesa ecco Emanuele Bazzani, centrale difensivo di grande esperienza, approdato al Monselice nello scorso mercato di dicembre e subito decisivo per la retroguardia biancorossa. Un autentico lusso per la categoria, al pari dell'esterno tuttafascia Alessandro Lacerti. Il classe 1999, se sta lontano dall'infermeria, può essere un vero valore aggiunto per la squadra di coach Antonioli. A proposito di valori aggiunti ecco il 2004 Ivan Salvatore, autentico fromboliere in grado di dipingere calcio come pochi. Dopo la prima parte di stagione in chiaroscuro all'Arcella, al Monselice ha trovato l'ambiente ideale per esprimere il suo talento infinito. E poi a centrocampo, al suo settimo campionato di fila con il Monselice, ecco Francesco Menesello, uno dei senatori del gruppo.

«Sono felice di queste prime conferme e a breve ne arriveranno altre – le parole del direttore sportivo Loverro – Per chi resta e per chi arriva, il requisito fondamentale è senza dubbio dato dalla volontà e dalla voglia che dimostrano. Per noi sono le componenti in assoluto più importanti».