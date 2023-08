Unione Cadoneghe, c'è il super colpo Episcopo per la mediana

L'Union Cadoneghe piazza il colpo e firma per tutta la stagione l'espertissimo centrale di centrocampo Mattia Episcopo. Il classe 1990, nell'ultimo campionato all'Academy Plateola, dopo tanti abboccamenti, con tanto di quasi ufficialità alla United Borgoricco Campetra, ha finalmente trovato casa, accasandosi nell'ambiziosa neopromossa in Eccellenza diretta da Ferrulli.

Un innesto di grande esperienza per la squadra patavina, pronto all'uso per il debutto del 10 settembre e chissà se già in campo domenica 3 in Coppa Italia nell'impegno casalingo contro il Mestrino Rubano valido per la seconda giornata del girone 5.