United Borgoricco Campetra non basta Cappella, il Giorgione pareggia al 93'!

L’esordio in Coppa Italia è beffardo per lo United Borgoricco Campetra, che si vede raggiungere sul 2-2 dal Giorgione in pieno recupero per una sfortunata autorete in mischia. Cartello lavori in corso per gli uomini di Malerba, che hanno alternato alcune cose eccellenti in fase offensiva, con delle amnesie molto pesanti nel reparto difensivo. C'è tutto il tempo per rimediare e da questo pari mister Malerba saprà trarne tesoro.

A Castelfranco, contro la rinnovata squadra di Sandri, la partenza è veemente dei rossobiancoblu, tanto che al 20’ arriva il vantaggio con la solita azione a memoria dei rossobiancoblu: cross al bacio di Ognjen Vasic e girata in rete di bomber Edoardo Cappella.

Il Giorgione reagisce e pochi minuti dopo conquista un calcio di rigore, ma Piva dal dischetto si supera e respinge il tentativo di Mioni. Il pareggio è nell'aria ed arriva sull'imbrunire del tempo con l'ex Antonello, abile ad insaccare di testa alle spalle del portiere ospite su azione da angolo. Ripresa subito scoppiettante, con l'UBC che trova nuovamente il vantaggio al 49' su punizione con Cappella. A questo punto la gara si addormenta, il Giorgione prova a cercare il pari, ma è di Marangoni la migliore occasione per chiudere la gara. Il tiro del talentuoso esterno offensivo di Malerba è facile preda di Bonato e pochi minuti si materializza la beffa. Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti è una sfortunata «spizzata» del giovane Jacopo Tonini a dare al Giorgione un pareggio ormai insperato.

Questo il tabellino della gara odierna a Castelfranco:



GIORGIONE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-2



GIORGIONE: Bonato, Baggio (43’ s.t. Claudio Rosin), Bevilacqua, Anile, Antonello, Lebran, Mioni (29’ s.t. Minato), Diomandè (38’ s.t. Giovanni Volpato), Meneghetti, Basso (48’ s.t. Giorgio Rosin), Ziviani (24’ s.t. De Lazzari). A disp. Giovinazzo, Gazzola, Murataj, Franco. All. Maurizio Sandri.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Galliot, Stevanin, Buson, Tonini, Tescaro (16’ s.t. Marangoni), Vasic (43’ s.t. Biasin), Cappella, Matteo Volpato (13’ s.t. Fighera), Tronco (38’ s.t. Regazzo). A disp. Cherubin, Zantomasi, Rosa, Barichello, Scappin. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Taouili di Vicenza.

RETI: 20’ p.t. e 4’ s.t. Cappella, 40’ p.t. Antonello, 48’ s.t. Tonini (autogol).

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Lebran, Diomandè, Piva, Girardi e Cappella. Recuperi: 2’ e 6’.