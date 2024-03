Cittadella, Domenico Frare: «Modena? Ora i punti pesano. Rucker Basket e Phoenix Suns, che passione!»

Dopo otto sconfitte, sabato il Marulla di Cosenza il Cittadella oltre a tornare a conquistare punti, nella fattispecie un pari, dopo quasi due mesi non ha subito gol. Merito dell'inusuale difesa a 3 proposta in Calabria da Gorini, merito della grande attenzione dimostrata da tutta la squadra. E quando una gara finisce 0-0, gli occhi non possono che cadere sui difensori.

In questo senso Domenico Frare nel pomeriggio calabrese è stato uno dei migliori, anche se il pari lo esalta il giusto: «È stato un buon punto. Lo cercavamo da molto tempo e volevamo interrompere questa striscia negativa. Ovviamente tornare a fare punti ci permette di lavorare meglio, anche perché le sconfitte si stavano facendo sentire a livello morale. Detto questo siamo consapevoli che dobbiamo continuare a prestare attenzione per conquistare i 3 punti, perché quanto fatto a Cosenza non basterà in futuro per vincere».



Centrale pratico, stilisticamente anche elegante, nelle ultime giornate ha saputo riconquistarsi un posto da titolare, complice un buon rendimento e l'infortunio di Pavan. Non parla spesso il difensore trevigiano, ma quando lo fa - proprio come in campo - dimostra praticità e realismo, proprio come nell'analisi del periodo granata attuale messo a confronto con la difficile campagna 2022-2023: «Più duro questo periodo di otto sconfitte o essere penultimi l’anno scorso a fine andata? Siamo lì, forse l’anno scorso è stato più difficile in quanto il periodo è stato continuativo ed eravamo in una situazione peggiore dal punto di vista della classifica. Quest’anno avevamo altre aspettative dopo i buoni risultati di novembre e dicembre, ma ora c’è da guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo la possibilità di andarci a conquistare le soddisfazioni che meritiamo a fine anno. Classifica corta? Preoccupiamoci di noi stessi in primis. Abbiamo visto di essere in grado di fare benissimo, così come avere grandi difficoltà».

Cosenza alle spalle, Modena in arrivo al Tombolato, tra turbolenze tecniche e un progetto, quello degli emiliani, che stenta a decollare: «Contro il Modena mi immagino una gara bloccata. Siamo a fine stagione, i punti pesano, è normale che le sfide possano svilupparsi così. Dovremo essere bravi nei dettagli e pronti a studiare bene l’avversario, sapendo bene cosa dobbiamo fare noi. Sarà una bella partita da giocare. Davanti hanno individualità importanti e qualità, ma noi dovremo prestare attenzione e concentrazione dal primo all’ultimo minuto, senza cali di alcun genere».

In questo senso il nuovo sistema tattico ha fatto bene alla squadra granata, apparsa decisamente più attenta nell'ultimo match: «La difesa a 3 credo sia proponibile nuovamente ed è un’alternativa in più. I nostri principi di gioco restano gli stessi, ma credo che abbiamo dimostrato di poter interpretare ogni genere di sistema di gioco. Giocare a 3 è stato “strano”, al tempo stesso stimolante e bello. Abbiamo affrontato questa tattica con la giusta dose d’entusiasmo, interpretandola bene. Meglio 3 a 4? Non rispondo!»

E se tra difesa a 3 o a 4 il ragazzo di San Vendemiano non prende posizione, di sicuro a parlare di pallacanestro Domenico Frare si illumina: «La passione per l’NBA è nata dieci anni fa, mi appassiona vedere le partite, magari nel week end. Il basket è uno sport che mi intriga e quando posso vado a vedere la squadra del mio paese, la Rucker Basket di San Vendemiano. Mi piace il gioco e in estate cerco sempre di ritagliarmi qualche momento per fare due tiri con i miei amici perché mi fa sentire bene. La mia squadra preferita in NBA? I Phoenix Suns, anche se mi piacciono in realtà tanti giocatori, come Devin Booker».