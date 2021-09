Cittadella, i convocati per la gara contro la Cremonese

Sono 23 i convocati di mister Gorini per la trasferta di Cremona, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B. Prima per Mazzocco, indisponibili Matteoli e Tavernelli.

In vista del match di domani pomeriggio alle 16.15 dello Stadio Zini di Cremona tra Cremonese e Cittadella, 3°giornata del campionato di Serie B, sono 23 i giocatori convocati da mister Gorini. In avanti tornano in lista Cuppone e Berretta, out Tavernelli e Matteoli. Possibile esordio per Mazzocco dal 1'.

Portieri: Kastrati, Maniero

Difensori: Adorni, Benedetti, Cassandro, Ciriello, Donnarumma, Frare, Perticone

Centrocampisti: Branca, D'Urso, Danzi, Icardi, Mastrantonio, Mazzocco, Pavan, Vita

Attaccanti: Antonucci, Baldini, Berretta, Cuppone, Okwonkwo, Tounkara