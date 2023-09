Cittadella-Venezia, le cinque curiosità imperdibili del derby della 4°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili del derby tra Cittadella-Venezia, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 23-24:

? Il Cittadella ha pareggiato gli ultimi tre match contro il Venezia in Serie B, un segno “X” in più rispetto a quelli registrati nelle prime nove sfide con i lagunari nella competizione (5V, 2N, 2P). Sempre gli uomini di Gorini sono imbattuti in casa in Serie B contro i lagunari (quattro vittorie e due pareggi in sei precedenti) – tra le squadre contro cui non hanno mai perso tra le mura amiche nella competizione i granata contano più partite disputate solo contro la Salernitana (nove).

? Il Cittadella ha mancato l’appuntamento con il gol in nove partite nel 2023, solo il Brescia (10) ha fatto peggio nell’anno solare in Serie B. Attacco arido, ma una difesa impermeabile a caccia di altri record: il Cittadella ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi due incontri interni di campionato; la squadra veneta non colleziona tre clean sheet casalinghi consecutivi in Serie B da dicembre 2020 (contro SPAL, Vicenza e Frosinone in quel caso).

? Il Venezia ha guadagnato sette punti nelle prime tre partite di questo campionato (2V, 1N); l’ultima volta in cui ha fatto meglio nelle prime quattro partite stagionali di Serie B è stata nel 2000/01 (otto in quel caso e a fine anno fu Promozione in A). Sempre in tema, la squadra di Vanoli ha vinto l’ultima trasferta di Serie B e non conquista due successi esterni di fila nella competizione dal febbraio 2021.

? Fattore secondo tempo: In questo campionato nessuna squadra ha segnato più gol del Venezia (sei, come il Parma) e nessuna ha fatto meglio dei lagunari nel secondo tempo (quattro, come il Catanzaro). Attacco prolifico, ma anche tanti tiri nello specchio, 15, quasi il doppio rispetto al Cittadella (otto).

? Alessio Vita è il giocatore che ha creato più occasioni per i propri compagni in questo inizio di campionato di Serie B (13), mentre Nicholas Pierini ha segnato tre gol in questo campionato, più di ogni altro giocatore: è a una sola rete di distanza dalle quattro realizzate in 35 presenze nel 2022/23.