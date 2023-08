Pavan disfa e segna, ottimo pari del Cittadella a Bari

Ci pensa Pavan, nel bene e nel male, a regalare un punto d'oro - e meritato - al Cittadella contro il Bari di Mignani. Come a maggio finisce 1-1, con un copione pressoché identico del match. Il Bari scappa, non chiude la gara e nel finale si fa riprendere dalla squadra di Gorini, mai doma. Un pareggio giusto per quanto visto in campo, con i sostituti granata a fare la differenza. Su tutti Tessiore e Carissoni. Molto bene anche Cassano, al debutto dal 1'.

UN ALTRO AVVIO HORROR. Dopo Parma, il Cittadella non apprende la lezione e parte ancora male, andando sotto dopo 6'. Cross dalla sinistra di Sibilli, lasciato troppo libero da Kornvig, Nasti sovrasta Pavan e con una frustata di testa di grande potenza dal centro dell'area di rigore insacca alle spalle di Kastrati. Prima rete in campionato per l'attaccante scuola Milan, una doccia fredda per i 21 eroici supporter granata al seguito dei ragazzi di Gorini. In un film già visto non più tardi di 4 giorni prima, la squadra di Gorini si desta immediatamente e inizia a macinare calcio. Magrassi ha una buona occasione volante al 15', ma il suo cabezazo è facile preda di Brenno.

L'ARIETE PAVESE E IL PICCHIO DI BAT. Il Cittadella è vivo e in partita, proprio come al Tardini, ma Nasti è un'enigma per la retroguardia di Gorini, con i suoi movimenti a sfiancare il duo Pavan-Frare. Una dimostrazione plastica arriva due minuti dopo la chance avuta da Magrassi. Lancio dalle retrovie e l'ex Cosenza addomestica il pallone in corsa e poi con il destro prova a sorprendere Kastrati dal vertice dell'area di rigore. Niente di fatto. Il migliore momento del primo tempo del Citta è tra il 26' e il 32'. Subito Pavan prova a riscattare la disattenzione in occasione del gol subito, con un bel colpo di testa su punizione dalla trequarti mancina, ma Brenno si rifugia in corner. Al 32' è il momento del picchio di Trani, al secolo Claudio Cassano, che si accende e con un mancino a giro dal limite è sfortunato a colpire il palo, dopo aver superato in surplace Maita.

NIENTE RADDOPPIO. Pavan è provvidenziale al 34', quando mura la conclusione a colpo sicuro di Sibilli, mentre 120 secondi più tardi Magrassi si mette in proprio, ma non è serata per il bomber veneziano. Mignani richiama i suoi a maggiore compattezza e al 42' Morachioli, su assist dello scatenato Nasti, per poco fa il secondo gol barese, ma la palla che si perde sul fondo. Maita, al tramonto del tempo, chiama all'appello Kastrati con una sassata del limite, ma il portiere del Cittadella c'è.

SUBITO I CAMBI. Gorini all'intervallo lascia negli spogliatoi Giraudo e Kornvig ed inserisce Carissoni e Amatucci. Cambiato l'asse sinistro, il Cittadella insiste sullo spartito dei primi 45', con Magrassi e Maistrello a fare sportellate per gli inserimenti puntuali di Cassano, il migliore dei suoi. L'ex Roma al 48' non impensierisce più di tanto Brenno, ma dieci minuti dopo la sua conclusione a botta sicura costringe Vicari ad una chiusura strepitosa in corner. Il Bari, nonostante la pressione granata, prova a gestire il pallone, accontentandosi del vantaggio risicato e coprendo gli spazi senza troppi affanni. Atteggiamento rischioso, che in B può costare caro.

PAVAN-GOL! Come a maggio, succede di tutto nel finale. Il neo entrato Edjouma spreca malamente il raddoppio con un diagonale da ottima posizione. La squadra di Gorini sente le difficoltà dei padroni di casa e nel giro di un minuto costringe Brenno al miracolo in corner su Pandolfi, e dall'azione dell'angolo arriva il pari. A siglarlo è proprio Nicola Pavan, protagonista in negativo in occasione dell'azione gol di Nasti, che si riscatta con un puntuale intervento di testa sul primo palo. 951 giorni dopo l'ultima marcatura, Pavan torna a segnare e lo Il Citta sorride, il Bari può recriminare per tanta, troppa sufficienza nella ripresa.

Questo il tabellino della gara:

BARI-CITTADELLA 1-1

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Nasti (B) al 6' p.t., Pavan al 44' s.t. (C)

BARI (4-3-2-1)

Brenno 6; Dorval 5,5, Di Cesare 7, Vicari 7,5, Ricci 5,5 (dal 37' s.t. Pucino s.v.); Koutsoupias 6 (dal 24' s.t. Benali), Maiello 6, Maita 6; Sibilli 6,5 (dal 30' s.t. Scheidler 6), Morachioli 5,5 (dal 30' s.t. Edjouma 6); Nasti 7 (dal 37' s.t. Bellomo s.v.)

PANCHINA Polverino, Matino, Faggi, Zuzek, Lops, Celiento, Frabotta

ALLENATORE Mignani 6

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6, Pavan 6, Frare 6, Giraudo 5,5 (dal 1' s.t. Carissoni 6); Vita 5,5, Branca 6, Kornvig 5 (dal 1' s.t. Amatucci 6); Cassano 6,5 (dal 22' s.t. Tessiore 6); Magrassi 5 (dal 34' s.t. Pittarello s.v. ), Maistrello 5,5 (dal 14' s.t. Pandolfi 5,5)

PANCHINA Maniero, Angeli, Rizza, Mastrantonio, Saggionetto, Danzi

ALLENATORE Gorini 6

ARBITRO Santoro di Messina 6,5

ASSISTENTI Cecconi 6 - Votta 6

AMMONITI Maistrello (C), Di Cesare (B) per gioco scorretto

NOTE 22.440 spettatori (8.642 abbonati, 21 ospiti). Tiri in porta 4-5 (con un palo). Tiri fuori 10-12. In fuorigioco 1-1. Angoli 2-8. Recuperi: p.t. 5', s.t. 9'