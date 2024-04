Il Cittadella corsaro rivede la luce dopo tre mesi terribili

Ci sono voluti quasi tre mesi prima di riassaporare la gioia dei tre punti. Oggi 6 aprile il Cittadella ha espugnato il "Mapei Stadium" battendo 2-0 la Reggiana e può finalmente guardare al futuro con un briciolo di ottimismo dopo un primo trimestre 2024 horror. La Reggiana, che era partita con i favori del pronostico, pur colpendo due pali nell'arco della partita, alla fine si è dovuta inchinare ai veneti. Ora il Cittadella, autore di un girone d'andata ben sopra le aspettative, è tornata ad appena due punti di distanza dal gruppo delle pretendenti ai play off. Nel prossimo turno contro l'Ascoli a domicilio, si capirà se quella odierna è stata una semplice eccezione, oppure i granata hanno ripreso la via vincente che ha fatto sognare il suo "popolo" per tutto il girone d'andata. A firmare l'impresa contro la Reggiana sono stati Pandolfi al 65' e Branca al '79.

Gli altri risultati della 32. giornata

Bari-Cremonese 1-2 (giocata ieri); Brescia-Pisa 3-1; FeralpiSalò-Cosenza 2-2; Spezia-Lecco 1-1; Sudtirol-Parma 0-0; Ternana-Modena 0-0; Catanzaro-Como 1-2; Palermo-Sampdoria 2-2; Ascoli-Venezia (domani)