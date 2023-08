Eccellenza, Coppa Italia: tutti i risultati della 1°giornata

Sorride solo l'Albignasego, ma è una domenica decisamente amara per le padovane in campo in Eccellenza nel primo turno della Coppa Italia. Nel Q3 subito una sconfitta casalinga per l'Academy Plateola contro lo Schio. Solo un punto, in casa del Giorgione, per l'ambiziosa United Borgoricco Campetra del deb Malerba. 2 a 2 il risultato, in gol - come sempre - Edoardo Cappella, autore di una doppietta. Debacle per la neopromossa Union Cadoneghe, nella tana del Porto Viro, con un netto 4 a 0 in favore dei rodigini, mentre nello stesso girone l'Albignasego conquista i 3 punti in trasferta nel derby contro il Mestrino Rubano.



Di seguito tutti i risultati:

Q3: Academy Plateola 1911, Calcio Schio, Camisano Calcio 1910, Longare Castegnero

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Academy Plateola-Calcio Schio 1-2 Giusti (S), Roveretto (S), Nezha (AC)

Camisano-Longare Castagnero 2-1

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Schio-Camisano

Longare Castagnero-Academy Plateola

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Schio-Longare Castagnero

Camisano-Academy Plateola

Classifica

Calcio Schio 3 Camisano 3 Longare Castagnero 0 Academy Plateola 0

------------------

Q4: Giorgione 1911, Godigese, Union Eurocassola, United Borgoricco Campetra

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Giorgione-United Borgoricco Campetra 2-2 Antonello (G), Cappella (UBC), Cappella (UBC), Antonello (G)

Union Eurocassola-Godigese 1-2

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Godigese-Giorgione

United Borgoricco Campetra-Union Eurocassola

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30

Union Eurocassola-Giorgione

United Borgoricco Campetra-Godigese

Classifica

Godigese 1 United Borgoricco Campetra 1 Giorgione 1 Union Eurocassola 0

--------------

Q5: Albignasego Calcio, Calcio Porto Viro, Mestrino Rubano, Unione Cadoneghe

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Porto Viro-Union Cadoneghe 4-0 Marangon, Ballarin, Morbioli, Andreello

Mestrino Rubano-Albignasego 2-3 23' p.t. Mat.Cecconello (A), 28' p.t. Rampazzo (MR), 20' s.t. Cima (A), 24' s.t. Scapin (MR), 36' s.t. Riccò (A)

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Albignasego-Porto Viro

Union Cadoneghe-Mestrino Rubano

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30

Albignasego-Union Cadoneghe

Porto Viro-Mestrino Rubano

Classifica