Eccellenza, Coppa Italia: tutti i risultati della 2°giornata

Seconda giornata decisamente positiva per le padovane in Coppa Italia. Nel Q3, l'Academy Plateola del neo acquisto Lorello supera in trasferta il Longare Castagnero grazie al gol di Nezha. Molto bene anche la United Borgoricco Campetra nel Q4, che fa valere il fattore casa e si impone 2 a 1 sull'Eurocassola. In Q5, poker a domicilio del Mestrino Rubano sul campo dell'Unione Cadoneghe, mentre l'Albignasego impone la legge del Montagna: 1 a 0 al Porto Viro e primo posto in classifica del raggruppamento con la zampata allo scadere di Riccò.



Di seguito tutti i risultati:

Q3: Academy Plateola 1911, Calcio Schio, Camisano Calcio 1910, Longare Castegnero

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Academy Plateola-Calcio Schio 1-2 Giusti (S), Roveretto (S), Nezha (AC)

Camisano-Longare Castagnero 2-1

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Schio-Camisano 0-0

Longare Castagnero-Academy Plateola 0-1 Nezha

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30



Schio-Longare Castagnero

Camisano-Academy Plateola

Classifica

Calcio Schio 4 Camisano 4 Academy Plateola 3 Longare Castagnero 0

Q4: Giorgione 1911, Godigese, Union Eurocassola, United Borgoricco Campetra

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Giorgione-United Borgoricco Campetra 2-2 Antonello (G), Cappella (UBC), Cappella (UBC), Antonello (G)

Union Eurocassola-Godigese 1-2

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Godigese-Giorgione 3-2

United Borgoricco Campetra-Union Eurocassola 2-1

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30

Union Eurocassola-Giorgione

United Borgoricco Campetra-Godigese

Classifica

Godigese 6 United Borgoricco Campetra 4 Giorgione 1 Union Eurocassola 0

Q5: Albignasego Calcio, Calcio Porto Viro, Mestrino Rubano, Unione Cadoneghe

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Porto Viro-Union Cadoneghe 4-0 Marangon, Ballarin, Morbioli, Andreello

Mestrino Rubano-Albignasego 2-3 23' p.t. Mat.Cecconello (A), 28' p.t. Rampazzo (MR), 20' s.t. Cima (A), 24' s.t. Scapin (MR), 36' s.t. Riccò (A)

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Albignasego-Porto Viro 1-0 49' s.t. Riccò

Union Cadoneghe-Mestrino Rubano 0-4

3°Giornata - 20/08/2023 h 20:30

Albignasego-Union Cadoneghe

Porto Viro-Mestrino Rubano

Classifica