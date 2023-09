Eccellenza, girone A & B: i temi delle padovane della 2°giornata

È trascorsa solo una giornata di campionato, ma in Eccellenza è abbastanza chiaro che quest'anno ci sarà da divertirsi parecchio. Entriamo nel dettaglio delle gare delle padovane dei due gironi.

GIRONE A

Di derby in derby per il Mestrino Rubano, che dopo il pareggio rimonta casalingo contro l'Albignasego, è chiamato ad affrontare un altra squadra della provincia, l'Academy Plateola di mister Ton. Gara da tripla, anche se i giovani di mister Paganin sono una delle squadre più affascinanti di questo raggruppamento. Debutto casalingo in campionato invece per l'Albignasego di Vecchiato contro il Longare Castagnero. Dopo il pari beffa di domenica contro il Mestrino Rubano, per la compagine del presidente Cecconello l'imperativo è uno solo: portare a casa i tre punti.

Questo il secondo turno, in campo domenica 17 settembre alle ore 15:30:

Academy Plateola-Mestrino Rubano

Albignasego-Longare Castagnero

Calcio Porto Viro-Calcio Schio

Camisano-Real Valpolicella

Montorio-Calcio Mozzecane

Union Eurocassola-Virtus Cornedo

Vigasio-Ambrosiana

Villafranca Veronese-Unione La Rocca Altavilla

Classifica: Union La Rocca Altavilla 3, Ambrosiana 3, Vigasio 3, Calcio Mozzecane 3, Union Eurocassola 3, Porto Viro 3, Albignasego 1, Calcio Longare Castagnero 1, Camisano 1, Mestrino Rubano 1, Academy Plateola 0, Real Valpolicella 0, Villafranca Veronese 0, Calcio Schio 0, Montorio FC 0, Virtus Cornedo 0

GIRONE B



Il poker casalingo della United Borgoricco Campetra contro la Godigese ha subito messo in chiaro quello che un po' tutti gli addetti ai lavori già sapevano: la squadra di Malerba è un'assoluta corazzata per la categoria. E con un Guido Corteggiano in più nel cuore del gioco, le cose non potranno che migliorare. Intanto il tridente Tescaro-Cappella-Tronco fa sognare il presidente Polliero. Trasferta non propriamente facile per l'Unione Cadoneghe sul campo del Caorle. L'avvio shock nella categoria era previso, ma ora gli uomini di Ferrulli devono togliersi i pesi psicologici di dosso e iniziare a fare punti per una salvezza il più possibile tranquilla.

Questo il secondo turno, in campo domenica 17 settembre alle ore 15:30:

Cavarzano-Spinea

Caorle La Salute-Unione Cadoneghe

Conegliano-Calvi Noale

Eclisse Carenpievigina-Favaro 1948

Giorgione-Portomansué

Godigese-Liapiave

Liventina-United Borgoricco Campetra

Vittorio Falmec-Sandonà

Classifica: Liapiave 3, Carvarzano Belluno 3, Giorgione 3, Liventina Opitergina 3, United Borgoricco Campetra 3, Caorle La Salute 1, Portomansué 1, Sandonà 1, Vittorio Falmec 1, Eclisse Carenipievigina 1, Spinea 1, Calvi Noale 0, Godigese 0, Unione Cadoneghe 0, Favaro 1948 0, Conegliano 0