Eccellenza, girone B: risultati e classifica della 1°giornata

Ecco i risultati della 1°giornata del campionato Eccellenza girone B:

Calvi Noale-Giorgione 1-2 19' pt Stefani (C), 12' st Antonello (G), 16' st Basso (G)

Spinea-Caorle La Salute 1-1 46' pt Telesi (C), 42' st D'Appolonia (S)

Favaro 1948-Cavarzano Belluno 0-1 Fiabane (giocata sabato 09/09)

Liapiave-Conegliano 2-1 1' pt Furlan (L), 37' pt Cais (C), 42' pt De Stefani (L)

Portomansuè-Vittorio Falmec 0-0

Sandonà-Eclisse Carenipievigina 0-0

Unione Cadoneghe-Liventina Opitergina 0-1 45' pt De Martin (LO)

United Borgoricco Campetra-Godigese 3-0 13' pt Tescaro (U), 12' st Tronco (U), 45' st Tescaro (U), 50' st Cappella? (U)

Classifica: Liapiave 3, Carvarzano Belluno 3, Giorgione 3, Liventina Opitergina 3, United Borgoricco Campetra 3, Caorle La Salute 1, Portomansué 1, Sandonà 1, Vittorio Falmec 1, Eclisse Carenipievigina 1, Spinea 1, Calvi Noale 0, Godigese 0, Unione Cadoneghe 0, Favaro 1948 0, Conegliano 0

Prossimo turno, 2°giornata, 17/09/23, ore 15:30: Cavarzano-Spinea, Caorle La Salute-Unione Cadoneghe, Conegliano-Calvi Noale, Eclisse Carenpievigina-Favaro 1948, Giorgione-Portomansué, Godigese-Liapiave, Liventina-United Borgoricco Campetra, Vittorio Falmec-Sandonà