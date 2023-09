Eccellenza, girone A & B: i temi delle padovane della 1°giornata

Pronti a vivere i due gironi più pazzi del calcio dilettantistico regionale? Benvenuti nell'Eccellenza 2023-2024, dove nulla si può dare per scontato. Si parte domenica 10 settembre alle 15:30. Analizziamo i due gironi:



GIRONE A

È il raggruppamento meno scrutabile e più incerto dei due. Le favorite sono le due retrocesse dalla D, Ambrosiana e Villafranchese, insieme a Schio e La Rocca Altavilla. E le padovane? Ha destato grandi impressioni in Coppa Italia il nuovo Albignasego di Vecchiato con Cima e Riccò a fare la voce grossa in campo, mentre incuriosisce con i suoi giovani il Mestrino Rubano di Antonio Paganin. Alla prima è subito derby tra le due, per la serie "ne vedremo delle belle". La terza padovana della divisione, l'Academy Plateola di Ton, va nel veronese in casa del Mozzecane in uno scontro che mette già in palio punti salvezza fragranti.



Questo il primo turno:

Ambrosiana-Villafranca Veronese

Mozzecane-Academy Plateola

Schio-Vigasio

Longare Castegnero-Camisano

Mestrino Rubano-Albignasego

Real Valpolicella-Union Eurocassola

Unione La Rocca Altavilla-Montorio

Virtus Cornedo-Porto Viro

GIRONE B

Le due padovane ai nastri di partenza vivono l'esordio agli antipodi: da una parte la voglia di vincere il campionato della United Borgoricco Campetra, dall'altro la debuttante in quinta serie l'Unione Cadoneghe . Per entrambe si parte in casa, con due avversarie complesse: subito scontro diretto per i Malerba boys contro la Godigese, inizio sulla carta decisamente tosto per i ragazzi di mister Ferrulli, contro la Liventina Opitergina, realtà trevigiana nata dalla fusione di Liventina ed Opitergina. Girone che si preannuncia stellare, con Calvi Noale, Portomansué, Sandonà, Vittorio Falmec e Giorgione a contendersi la promozione, insieme a United Borgoricco Campetra e Godigese.

Questo il primo turno:

Calvi Noale-Giorgione

Spinea-Caorle La Salute

Favaro-Cavarzano Belluno

Liapiave-Conegliano

Portomansuè-Vittorio Falmec

Sandonà-Eclisse Carenipievigina

Unione Cadoneghe-Liventina Opitergina

United Borgoricco Campetra-Godigese