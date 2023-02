Eccellenza, Girone B: Arcella solo pari con la Robeganese

Tre punti che sfumano sul più bello. È un pareggio amaro per l'Arcella nello scontro diretto con la Robeganese ultima in classifica. In classifica la situazione cambia poco, con la zona salvezza a quattro punti. Da un punto di vista psicologico, in una giornata in cui la Piovese strapazza la Godigese in casa, la pressione inizia a salire sulle spalle dei ragazzi di Fonti, con il Treviso capolista pronto a venire a Padova la prossima settimana.

Dopo un primo tempo con poche emozioni, succede tutto nella ripresa. Pistolato porta avanti l'Arcella al 67' con un cabezazo su sviluppi da corner, ma l'ex San Giorgio in Bosco Yara pareggia i conti al 77' sempre in mischia da palla da fermo.

Questo il tabellino della gara nel veneziano.

ROBEGANESE F.S.-ARCELLA 1-1

ROBEGANESE: Gava, Gazzin, Yara, Velardi, Vio (34′ st M. Toso), Santinon, Cagnin (11′ st Denkovic), Tosco (34′ st Scomparin), Ziviani, Migliorini, Maronilli (34′ st Pesce). A disposizione: Lamon, Calzavara, D. Rossi, Zecchinato, Doga. Allenatore: Marangon.



ARCELLA: Berto, D. Toso, Rubin, Tagliapietra, Pistolato, Lovato (42′ st Plamadeala), Vidor (34′ st Tamponi), Danielli (24′ st Bettonte), Sartore (34′ st Maritan), Mangieri, L. Rossi. A disposizione: T. Rossi, Zavan, Menato, Stangherlin, Teodoro. Allenatore: Fonti.



Arbitro: Zampieri di Rovigo.

Reti: 22′ st Pistolato, 32′ st Yara.

Note: ammoniti Vio, Yara, Pistolato, Ziviani e Lovato.