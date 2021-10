Eccellenza, girone B: i temi della terza giornata

Giorgione e Arcella per il primo - mini - tentativo di fuga stagionale. Albignasego-Unitede Borgoricco Campetra per spettacolo e gol, mentre in coda scontro salvezza tra San Giorgio in Bosco-Abano Calcio

Coppa Italia Eccellenza archiviata, ora nuovamente testa al campionato. Mese di ottobre intenso, che potrà delinerare i primi equilibri di forza tra le compagini in campo. Da segnalare alcune gare di grande interesse, come lo scontro tra Albignasego-United Borgoricco Campetra o Calvi Noale-Bassano, per andare oltre provincia. L'Arcella è atteso dall'impegno casalingo contro l'Academy Plateola, mentre il Pozzonovo è chiamato alla trasferta in terra vicentina contro il Camisano. Giorgione-Godigese profuma già di scontro diretto per la salita in D, mentre Scardovari-Robeganese Fulgor Salzano per capire che cosa vorranno diventare da grandi entrambe le squadre.

Passiamo ai raggi X ogni incontro della terza giornata del girone B Eccellenza. Calcio d'inizio alle ore 15.30 domenica 3 ottobre:

Albignasego (4) - United Borgoricco Campetra (3)

Manuel Cecconello squalificato. Questa è la peggior notizia in casa Albignasego in vista del derby con il Borgoricco Campetra. In avanti confermato Mattia Cecconello e probabile il lancio dal primo minuto di Pietro Baccolo sulla trequarti. Lo United Borgoricco Campetra ha riposato durante la settimana e si presenta fresca all'appuntamento. Cappella e Tessaro i pericoli numeri 1 della retroguardia granata. .

Arcella Padova (6) - Academy Plateola (3)

Qualificazione in Coppa Italia già in cassaforte, l'Arcella si rituffa nel campionato per continuare il magic moment di queste prime giornate. Calgaro probabile in campo dal 1', sarà Rampazzo a fargli spazio? Vecchiato sempre alle spalle del riferimento offensivo centrale. Continua il tour delle grandi per l'Academy Plateola. Dopo il Bassano ecco la capolista. Rinfranca la vittoria all'esordio contro il San Giorgio in Bosco, ma per gli uomini di Paolo Antonioli sembra una missione impossibile portare a casa punti dal centro città.

Calvi Noale (0) - Bassano Virtus (3)

È l'incrocio più affascinante della giornata. Da una parte la grande delusa del campionato, il Calvi Noale, che ha strappato il pass per gli ottavi di Coppa Italia e si ripresenta davanti al suo pubblico voglioso di cancellare lo zero nella casella punti. Dall'altra parte il Bassano chiamato a rincorrere il primo posto. La vittoria casalinga contro l'Academy Plateola ha rimesso parzialmente apposto le cose, ma a Noale gli uomini di Maino sono chiamati ad una battaglia sportiva di rara intensità.



Camisano Calcio (3) - Pozzonovo (3)

L'esordio in campionato con il botto, poi sconfitta alla seconda. Percorso simmetrico tra Camisano e Pozzonovo, con quest'ultimi chiamati a sostituire lo squalificato Di Bari nel cuore della difesa. Cortella e Rizzieri i due terminali offensivi su cui si poggiano le speranze di Cavazzana per fare punti nel vicentino.



Giorgione (6) - Godigese (4)

Derby trevigiano tra due dei roster meglio attrezzati dell'intero girone. Giorgione con il morale alto, con la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia Eccellenza, Godigese ancora a leccarsi le ferite dopo il rocambolesco pareggio della settimana scorsa ad Albignasego. Gashi, Vuanello e Mangieri, l'incubo della retroguardia della Godigese, promettono di proseguire la loro striscia positiva in termini di gol e assist.

San Giorgio in Bosco (0) - Abano (0)

Entrambe ferme a 0 punti, entrambe alle prese con infortuni e problemi di risultati. Mister Milazzo dopo il doppio ko in tre giorni contro lo Scardovari vuole fare punti nell'Alta Padovana. San Giorgio in Bosco alla ricerca degli equilibri perduti e minati dopo le sconfitte iniziali contro Plateola e Giorgione.



Scardovari (3) - Robeganese Fulgor Salzano (3)

I rodigini in super fiducia dopo il double di vittorie ai danni dell'Abano di coach Milazzo. Robeganese Fulgor Salzano in fiducia dopo il puntuale due a zero della scorsa settimana contro i vicentini del Camisano. Il divertimento sembra assicurato.