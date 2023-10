Eccellenza, il punto dopo la 6°giornata di campionato

Sesto turno di campionato in Eccellenza con tanti temi sul tavolo. Si parte dal girone A, con il balzo al secondo posto del Mestrino Rubano di mister Paganin. Sul campo dell'ultima in classifica, la Virtus Cornedo, i ragazzi del presidente Stefani chiudono la pratica in 40 minuti con Meneghello e Villatora. Il lavoro di Paganin intrapreso lo scorso febbraio sta iniziando a dare i suoi frutti, tanto che non è azzardato di parlare di Mestrino Rubano come variabile impazzita del girone. I ritorni di Scapin e Salata hanno rinforzato una squadra molto giovane e al tempo stesso matura per traguardi ambiziosi. Esattamente come l'Albignasego di Vecchiato, a patto di non continuare a buttare via punti in casa come è successo contro l'Ambrosiana. Risultato stretto per Vecchiato, che sprecano un calcio di rigore con Mattia Cecconello al 20' del primo tempo, trovano il vantaggio nella ripresa al 54' con Volpe, ma al primo tiro in porta dei veronesi vengono puniti da Chiappini. La testa della graduatoria resta a 3 punti, ma urge un filotto di vittorie al team del presidente Cecconello. Infine, continua a piccoli passi la sua rincorsa salvezza anche l'Academy Plateola. Da quando è approdato mister Tentoni sono arrivati due pari casalinghi e una sconfitta immeritata fuori casa contro il Vigasio. Anche contro lo Schio, lo 0-0 è frutto di una grande prestazione difensiva dei padovani, che piano piano devono aggiungere gol e soluzioni offensive di maggior spessore per lottare fino in fondo alla permanenza in categoria.

Nel girone B missione compiuta per lo United Borgoricco Campetra, che dopo due sconfitte consecutive rialza la testa piegando per 1-0 il coriaceo Favaro grazie ad un gol dell'ex Luparense ed Academy Plateola Beccaro. Tre punti vitali, come ha riconoscuto nel post gara mister Malerba: «Ieri l’importante era vincere e lo abbiamo fatto n settimana avevo visto i ragazzi delusi per le due partite perse e si sono impegnati al massimo per preparare la partita, ben consapevoli dell’importanza della posta in palio». Cade ancora la neopromossa Unione Cadoneghe a cui non basta un super Baldan (un rigore parato su due di giornata) per avere la meglio dello Spinea. La squadra di Ferrulli continua il suo periodo di ambientamento nella categoria, con gli inevitabili alti e bassi. Molte speranze di stabilità passano dalle condizioni fisiche di Rej Volpato, oramai completamente ristabilito dopo le magagne fisiche di inizio anno.