Kastrati, magic moment! 100 volte Cittadella e la chiamata dell'Albania

Dopo essere stato eletto dai tifosi il miglior giocatore della stagione 2022-2023, con pieno merito, continua il magic moment di Elhan Kastrati con il Citta e non solo. Le 100 presenze in maglia granata, festaggiate contro il Venezia dal terzo clean sheet di fila al Tombolato tra vecchio e nuovo campionato, la chiamata dell'Albania per le gare di qualificazione europee che si svolgeranno giovedì 7 settembre e domenica 10 contro Repubblica Ceca e Polonia, certificano la rilevanza che sta assumendo questo portiere poco appariscente, ma estremamente concreto, nel panorama nazionale e non solo.

Solo 3 i gol subiti in 4 gare, di cui 2 solo a Parma, l'imbattibilità interna, e la sensazione che anche quest'anno Kastrati sia pronto a confermarsi come uno degli estremi difensori più sicuri dell'intera Serie B. Meglio per Gorini, che si gode il numero 1 albanese con certezza che in allenamento e quando viene chiamato in causa in partita c'è sempre l'ottimo Luca Maniero: molto più di una semplice alternativa a Kastrati, grande professionista tra i pali, cassazione nello spogliatoio granata. E poi c'è Andrea Pierobon: solo un caso che i picchi di rendimento di questi anni siano coincisi con l'inizio degli allenamenti con la leggenda granata?

Ora sta tutto in Kastrati proseguire questo trend positivo, consapevole che la salvezza del Citta passa anche dalle sue parate.